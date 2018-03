Mönchengladbach. Eine 55-Jährige ist am Sonntagabend auf der Wilhem-Strater-Straße ausgeraubt worden. Eine Radfahrerin bedrohte sie mit einem Klappmesser, um an die Beute zu gelangen.

Gegen 21 Uhr war die Frau in Mönchengladbach-Rheydt unterwegs, als eine Fahrradfahrerin langsam an ihr vorbei fuhr. Das teilt die Polizei mit. Nach Angaben der Beamten kam die, zuvor auf dem Rad fahrende Täterin, dann aus einem Hauseingang hervor und zückte ein Klappmesser und forderte Bargeld. Die 55-Jährige überreichte ihr Geld, mit dem die Unbekannte auf ihrem Trekkingrad in Richtung Hauptstraße verschwand.

Die Diebin soll um die 26 Jahre, 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein. Sie hatte blonde Haare und trug einen dunkeln Parka, der eine Kapuze mit Fellkragen hatte. Zeugen können sich bei der Polizei unter folgender Nummer melden 02161 290. red