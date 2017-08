Zu: Quo vadis, Mönchengladbach?

Die Menschen verstricken sich heutzutage zunehmend in Widersprüche. Jeder möchte Alles schnell und billig bekommen, aber verdienen möchten alle trotzdem mehr und wenn es dann jemand eilig hat, ist er ein Raser. Wir möchten intelligente Politiker, aber die dürfen bloß nicht zu viel Geld verdienen. Wir erwarten von unseren Mitmenschen ein respektvolles und achtsames Verhalten, verhindern aber eine dementsprechende Bildung und Erziehung in allen Lebensbereichen. Wir lassen es es z um Beispiel zu, dass Busfahrer entlassen werden, weil sie respektlose Kleinkinder maßregeln, dass Lehrer und sogar Polizisten für jede durchgreifende Maßnahme vor ein Gericht gezerrt werden, obwohl dies doch eigentlich ein Teil ihrer beruflichen Verpflichtung ist und wir schmeißen allen Respektpersonen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Knüppel zwischen die Beine. Dann wundern wir uns, dass wir eine Gesellschaft heranziehen, die von Respektlosigkeit und mangelnder Achtung geprägt ist. Es hat sicherlich Zeiten zu großer Härte in Bezug auf die Erziehung und die Forderung nach Respekt gegeben. Aber die Folgen der heutigen, „weichgespülten“ Einstellung der Gesellschaft diesen Themen gegenüber sind in dem Artikel hervorragend dargestellt. Erst wenn wir den gesunden Mittelweg und ein vertretbares Maß an Härte gefunden haben, erst dann werden solche Auswüchse gesellschaftlichen Fehlverhaltens auf ein erträgliches Maß zurückgehen.

Wolfgang Leuchten

Tönisvorst

