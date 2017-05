Dem Motorenhersteller droht Zahlungsunfähigkeit. Mehr als die Hälfte der 400 Arbeitsplätze stellt das Unternehmen zur Diskussion.

Die Mitarbeiter von Schorch sind es gewohnt, Nackenschläge einzustecken – zu viele Umstrukturierungen, zu viel Personalabbau haben sie in den letzten Jahren erlebt. Der Antrag auf ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung, dem das Amtsgericht gestern stattgab, stellt alles Bisherige diesbezüglich aber locker in den Schatten: Über die Hälfte der noch verbliebenen 401 Mitarbeiter – konkret „mehr als 200“ – sollen den traditionsreichen Motorenhersteller verlassen.

Das freiwillige Insolvenzverfahren soll im Winter abgeschlossen sein

Als Grund für den drastischen Schritt wurde drohende (nicht akute) Zahlungsunfähigkeit angegeben. Das schwierige Marktumfeld, im Wesentlichen resultierend aus dem Verfall des Ölpreises, ein branchenweit rückläufiger Auftragseingang und die dadurch bedingte andauernde Verlustsituation, machten ihn erforderlich. Nicht zuletzt angesichts der Tatsache, dass der chinesische Eigentümer Wolong seit 2015 mehr als 35 Millionen Euro zur Verfügung gestellt habe, um Schorch in der operativen Krise zu unterstützen. Der erhoffte verbesserte Auftragseingang habe sich allerdings nicht eingestellt.

Das Unternehmen legt Wert darauf zu betonen, dass der Schritt freiwillig erfolgte – und präventiv. „Die Geschäftsführung sieht dies als Sanierungsinstrument an“, sagt Gilbert Faul, in der Schorch-Muttergesellschaft ATB für das operative Geschäft zuständig. Es seien keine Gläubiger verprellt worden, gebe so gut wie keine Außenstände. Schorch-Geschäftsführer Michael Grüner fügt hinzu, man wolle auf diesem Weg nachhaltig aus dem „ständigen Krisenmodus“ herauskommen: „Wir haben das Glück, dass wir von den Eigentümern die finanzielle Unterstützung erhalten haben, um die nächsten Monate zu überbrücken.“ In der Tat erlaubt es das seit 2012 gültige Instrument der Eigenverwaltung, dass „die bisherige Geschäftsführung handlungsfähig bleibt, das Vertrauen der Kunden nicht leidet und langfristige Aufträge weitergeführt werden können“, wie der beauftragte Sanierungsexperte Dirk Andres von der Düsseldorfer Kanzlei Andres Partner sagt. Als Sachwalter ist der ebenfalls renommierte Rechtsanwalt Horst Piepenburg mit im Boot. Zudem wurde intern ein „Chief Restructuring Officer“ bestellt.

Die Eigenverwaltung erfordert jedoch auch, dass ein realistischer Plan zugrundeliegen muss, wie das Unternehmen wieder in sicheres Fahrwasser gerät – bis August sind Gehälter und Löhne über das Insolvenzgeld der Arbeitsagentur abgesichert, bis zum Winter will man das Insolvenzverfahren verlassen haben, schon 2018 wieder wettbewerbsfähig sein. Die Prognosen basierten allerdings auf dem verbesserten Auftragseingang, den zumindest die ersten vier Monate 2017 bereits erbracht hätten, sagt Faul.