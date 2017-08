Unter anderem brannten eine Mikrowelle am Flughafen und Holz in einer Lagerhalle.

Die Feuerwehr hat am Montag zeitgleich eine Reihe von Einsätzen bewältigen müssen. Gegen 16.40 Uhr erreichte die Leitstelle eine Meldung der Kollegen der Flughafenfeuerwehr über Brandgeruch und leichte Rauchentwicklung im Terminal des Airports. Weil das Feuer anfänglich nicht lokalisiert werden konnte, unterstützten die Kräfte der städtischen Feuerwehr die Einsatzkräfte des Flughafens bei der Erkundung. Schließlich wurde der Brand in einer Mikrowelle im Bereich der Abfertigung entdeckt. Die Polizei ermittelt zur Ursache.

Hilfsorganisationen mussten die Feuerwehr unterstützen

Um 16.41 Uhr wurde über den Notruf 112 ein Unfall auf der Autobahn 52 in Fahrtrichtung Roermond zwischen dem Autobahnkreuz Neersen und der Anschlussstelle Neuwerk gemeldet. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein Motorradfahrer auf der Straße sitzend angetroffen. Er wurde bereits von einem Passanten betreut. Der Patient wurde versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute sicherten die Einsatzstelle ab.

Schließlich ging gegen 16.45 Uhr eine Feuermeldung aus einem Holzhandel in Rheindahlen ein. Dort hatten Mitarbeiter einen Brand von rund zehn Kubikmetern Holz in einer Lagerhalle entdeckt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der schnellen Reaktion der Mitarbeiter und dem dadurch möglichen schnellen Eingreifen der Feuerwehr ist es zu verdanken, dass die Flammen sich nicht in dem Holzlager ausbreiteten.

Wegen des erhöhten Einsatzaufkommens musste der Rettungsdienst der Berufsfeuerwehr, der zeitgleich eine Reihe medizinischer Notfälle abzuarbeiten hatte, von Mönchengladbacher Hilfsorganisationen unterstützt werden. Dafür standen nach kurzer Zeit die Katastrophenschutz-Rettungswagen von DRK und ASB zur Verfügung. gap