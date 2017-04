Mönchengladbach. Am Mittwochabend wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Luisenstraße alarmiert. Nachbarn hatten Rauch aus einer Erdgeschosswohnung bemerkt.

Ob sich noch Personen in der Wohnung befanden, war zunächst unklar. Da niemand öffnete, brachen die Einsatzkräfte die Tür zur Wohnung auf. Die Feuerwehrleute fanden angebranntes Essen auf dem Elektroherd. Der Herd wurde ausgeschaltet und das Essen in der Spüle abgelöscht. Die Einsatzkräfte entdeckten den Mieter der Wohnung, ein älterer Mann, der sich offensichtlich während des Kochens hingelegt und dann das Essen auf dem Herd vergessen hatte.

Da der Mann für unbekannte Zeit dem Brandrauch ausgesetzt war, wurde er mit einem Rettungswagen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.