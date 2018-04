Mönchengladbach. Bei einem Brand in der Tiefgarage eines Hochhauses in Mönchengladbach sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Sechs weitere Hausbewohner mussten vor Ort von den Rettungskräften versorgt werden, wie die Feuerwehr mitteilte.

Das Feuer war am Montagabend in einem verschlossenen Raum ausgebrochen, in dem sich Gerümpel befand. Die Feuerwehr musste das Tor zu dem Raum gewaltsam öffnen. Mehrere Trupps löschten die Flammen unter Atemschutz. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der Brand mutwillig gelegt wurde und ermittelt wegen Brandstiftung. Wie viele Menschen in dem siebenstöckigen Hochhaus wohnen, konnten die Einsatzkräfte am Dienstag nicht sagen. dpa