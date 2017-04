Mönchengladbach. Gegen 6:30 Uhr wurde die Feuerwehr über eine Rauchentwicklung aus dem Gebäude des ehemaligen Hospitals im JHQ in Mönchengladbach informiert. Die zuerst eintreffenden Kräfte stellten fest, dass das leerstehende ehemalige Krankenhaus an mehreren Stellen im Vollbrand stand.



Schwierig gestaltete sich die Löschwasserversorgung, sie wurde über eine Entfernung von ca. 1 km von der Holtmühle aus gelegt. Die Straße von Mönchengladbach-Garztweiler nach Wegberg (K10 und Hospitalstraße) musste für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt werden.



Der Einsatz konnte gegen 16:30 Uhr beendet werden.



Personen kamen bei dem Einsatz nicht zu Schaden.



Die Feuerwehr geht aufgrund der Tatsache, dass das Gebäude an mehreren Stellen im Vollbrand stand von einer Brandstiftung aus. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.