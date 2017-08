Mönchengladbach. Am Mittwochmorgen gab ein 37-Jähriger an, auf der Grünfläche am Parkplatz an der Ecke Dominikus-Vraetz-Straße/Am Alten Friedhof in Giesenkirchen überfallen und bewusstlos geschlagen worden zu sein. Der Mann wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich allerdings heraus, dass der Mann gar keine Verletzungen aufwies. So berichtet es die Polizei am Donnerstag.

Eine Erinnerung an den Überfall hätte er nicht, sagte der Möbelmonteur bei der Polizei. Allerdings sei das Geld, das der er im Auftrag seiner Firma bekommen hatte, gestohlen worden.

Bei den weiteren Ermittlungen der Polizei stellte sich heraus, dass der Mann wegen Körperverletzung zu 48 Tagen Gefängnis oder wahlweise zu 3.000 Euro Geldstrafe verurteilt ist. Außerdem kam der Verdacht auf, dass der 37-Jährige den Überfall nur vorgetäuscht hatte, um das Firmengeld zu unterschlagen.

Nachdem die Beamten ihn mit dem Vorwurf konfrontiert hatte, weigerte sich der Mann weitere Angaben zu machen. Gegen ihn wird nun wegen Vortäuschung einer Straftat und wegen Verdacht auf Unterschlagung ermittelt. Wegen des bestehenden Urteils gegen ihn wurde er festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

Um die Vorgänge komplett aufklären zu können, bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können unter der Telefonnummer 02161-290 zu melden.