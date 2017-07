Max Krause hat ein Fußballstipendium für die USA. Er verlässt Deutschland, um Profi zu werden.

Einen Trainingsplan haben die Amerikaner bereits geschickt. Und der ist stramm. Einen Kilometer in 2:42 Minuten muss Max Krause laufen, und das dreimal hintereinander. „Man möchte sagen ‘unmöglich‘ – aber das hören die Amerikaner ja nicht gerne“, sagt der 19-Jährige. Denn im Land der unbegrenzten Möglichkeiten ist das Unmögliche schließlich ein Paradoxon. Und für den jungen Korschenbroicher ist die Möglichkeit, in den USA zu studieren, eine einmalige Chance, Leistungsport und Fachstudium zu verbinden. „Das geht in Deutschland so nicht“, sagt Max Krause. Selbst der Deutschen Sporthochschule in Köln hat er deshalb einen Laufpass gegeben.

Absage an den 1. FC Köln sowie an die Deutsche Sporthochschule

Krause hat ein Sportstipendium für die USA bekommen. Der Fußballer vom 1. FC Mönchengladbach wird an diesem Freitag das Land verlassen – zunächst für vier Jahre, bis er seinen Bachelor-Abschluss hat. Der 19-Jährige will an der renommierten Privathochschule College of the Holy Cross in Worcester, Massachusetts, eine Autostunde von Boston entfernt, Wirtschaft und Umweltwissenschaften studieren. Vor allem aber, will er gefördert werden.

Denn dass er talentiert ist, haben auch die rheinischen Rivalen vom 1. FC Köln schon bemerkt, die ihn vor einigen Jahren abwerben wollten. Das Angebot habe er aber abgelehnt. „Ich war damals noch in der Schule und hätte umziehen müssen“, erzählt der 19-Jährige. Außerdem ist da noch die Verbundenheit zum Heimatverein 1. FC Mönchengladbach. Seinem Vater Klaus Krause, der ebenfalls Fußballer beim FC gewesen ist, scheint er nicht nur das Talent zu verdanken, sondern auch die besondere Spieltechnik, die ihm jetzt das Ticket in die USA gesichert hat: „Mein Vater hat mich von Anfang an ermutigt, auch mit links zu spielen“, erzählt der Korschenbroicher. Der Stürmer ist aber nicht nur beidfüßig, sondern auch besonders schnell und gut im Abschluss. „In 22 Spielen habe ich 22 Tore gemacht.“

Ein Typ, dem dieser Erfolg den Boden unter den Füßen wegzieht, ist Max Krause aber nicht. Im Gegenteil: Das Jahr Pause nach dem Abitur an der Marienschule hat er genutzt, um an seinem Profil zu arbeiten. Der Morgen beginnt mit zwei Stunden Krafttraining, vor allem konzentriere er sich auf die Schnellkraft in den Beinen, sagt der Torjäger. Danach geht es mit FC-Kumpel Timo Mehlich auf den Sportplatz zum Ballspiel. Denn dass die Amerikaner ihm einiges abverlangen werden, weiß der Korschenbroicher wohl – aber genau das findet er auch gut: ihre Arbeitsmoral.