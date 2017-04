Mönchengladbach. Im Stadtteil Odenkirchen kam es am Samstagmorgen zu einem heftigen Familienstreit, bei dem ein Kleinkind schwer verletzt wurde.

Weil die 18-jährige Mutter eine Party besuchen wollte, hatte sie ihren 23-jährigen Lebensgefährten gebeten, auf ihre neun Monate alte Tochter aufzupassen. Als die Mutter erst um 8:00 Uhr in der Früh nach Hause zurückkehrte, kam es zu einem heftigen Streit. Der Lebensgefährte würgte die Mutter und warf mit einer Bierflasche nach ihr. In seiner Wut trat er anschließend das Kleinkind in den Rücken.

Das neun Monate alte Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Kinderklinik gebracht, wo es stationär verblieb. Das Jugendamt wurde eingeschaltet. Der Beschuldigte erhielt zunächst ein 10-tägiges Rückkehrverbot. Die Ermittlungen dauern an.