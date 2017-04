Mönchengladbach. Vergangenen Donnerstag ist eine 81-Jährige auf einen Trickdieb hereingefallen, der sich als Mitarbeiter der Wasserwerke ausgab.

Der Mann hatte um kurz vor 13 Uhr bei der auf der Lindenstraße in Windberg lebenden Dame geklingelt und angegeben, dass er den Wasserdruck in der Wohnung überprüfen müsse. Die 81-Jährige ging mit ihm zusammen ins Badezimmer. Während er dort die Wasserleitungen „überprüfte“, kam höchstwahrscheinlich ein Mittäter in die Wohnung und stahl Schmuck.

Der Trickdieb ist etwa 40 bis 45 Jahre alt und schlank. Der Mann ist etwa 1,60 Meter bis 1,70 Meter groß. Die 81-jährige beschreibt ihn als eher südländischen Typ. Er sprach akzentfreies Deutsch. Seine kurzen dunklen Haare seien grau meliert gewesen und er habe einen kleinen Schnäuzer getragen. Er trug eine beige-grünfarbene Jacke.

Die Polizei fragt: wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02161-290.