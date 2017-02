Mönchengladbach. Ein dunkler Pkw, möglicherweise ein Opel, verursachte am Montag gegen 22.15 Uhr auf der Saarstraße Ecke Beller Straße einen Verkehrsunfall und flüchtete anschießend vom Ort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Als der dunkle Pkw von der Beller Straße in die Saarstraße abbog, schnitt er einen ihm entgegenkommenden weißen Suzuki derart, dass dieser, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, nach links ausweichen musste und dabei gegen einen parkenden Lieferwagen stieß. Bei dem Zusammenstoß entstanden rund 5 000 Euro Sachschaden. In dem Pkw saß nur ein Fahrer, dieser flüchtete in Richtung Mülgaustraße.

Sachdienliche Hinweise zu dem flüchtigen dunklen Pkw bitte an die Polizei unter Rufnummer 02161-290.