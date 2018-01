In der Nacht zu Dienstag ereignete sich in Mönchengladbach ein ungewöhnlicher Unfall.

Mönchengladbach. Ausgerechnet ins Fenster einer Fahrschule ist ein 18 Jahre alter Fahranfänger in der Nacht zu Dienstag mit seinem Mercedes gekracht. Das berichtet die Mönchengladbacher Polizei.

Demnach war der junge Mann um 3:20 Uhr auf der Dahlener Straße mit einem 17-jährigen Beifahrer in einem Mercedes stadtauswärts in Richtung Stadtwaldstraße unterwegs. In Höhe der Straße Morr fuhr er den Angaben nach vor einen Bordstein, wodurch er die Kontrolle über den Wagen verlor und von der Fahrbahn abkam. Die E-Klasse prallte frontal gegen die Glasfassade und einen Fassadenfeiler der Fahrschule.

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn geschleudert, wo es zum Stillstand kam. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden, so die Beamten. red