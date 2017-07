Die Stadt Mönchengladbach wird – wie berichtet – bis zum Jahr 2020 rund 36 Millionen Euro in Ausbau, Sanierung und Infrastruktur von Schulen investieren. Möglich macht dies das Landesprogramm „Gute Schule 2020“, aus dem die Stadt jährlich dringend benötigte Mittel in Höhe von rund neun Millionen Euro erhält.

Erste Sanierungsarbeiten sind bereits abgeschlossen, wie der Fachbereich Gebäudemanagement der Stadt jetzt mitgeteilt hat. Das Schulzentrum Giesenkirchen am Asternweg hat für rund 10 000 Euro einen neuen Fassadenanstrich erhalten. Und auch in und an weiteren Schulgebäuden wird gemalert: An der Gemeinschaftshauptschule Dohler Straße werden in den Sommerferien zehn Klassenräume und Flure gestrichen. In die Grundschule Schulstraße kommen ebenfalls die Maler. Dort werden in den Sommer- und Herbstferien 15 Klassenräume und die Treppenhausdecke auf Vordermann gebracht.

Sechs weitere Schulen folgen bis Jahresende

Bis Ende des Jahres folgen dann noch sechs weitere Schulen: im Grundschulgebäude Broich, in der Hauptschule Heinrich-Lersch und in der der Grundschule Zeppelinstraße werden Klassenräume und Flure fit gemacht; in der Grundschule Uedding stehen das Treppenhaus und die Türen auf dem Programm; an der Hans-Jonas-Gesamtschule wird die Aula gestrichen; am Schulgebäude Heidegrund, das Teil des Förderzentrums MG-Nord ist, ist die Pausenhalle dran.

Rund neun Millionen Euro jährlich, 36 Millionen insgesamt, wird die Stadt aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ investieren. Dies hatte der Stadtrat Ende 2016 beschlossen. Der Fachbereich Schule und Sport hat dazu gemeinsam mit dem Fachbereich Gebäudemanagement ein umfangreiches Maßnahmenpaket erarbeitet, das Schritt für Schritt umgesetzt werden soll.

So entstehen bis Ende 2017 an den drei Standorten der Grundschulen Waisenhausstraße, Untereicken und Meerkamp neue Betreuungsräume für den Offenen Ganztag. Darüber hinaus werden Teilbereiche der Fensteranlagen an der Hauptschule Dohler Straße, der Realschule an der Niers und der Gesamtschule Volksgarten saniert und das Kleinspielfeld am Gymnasium Odenkirchen erhält einen neuen Tartanbelag.

Ein Baustein im Programm „Gute Schule 2020“ ist die Sanierungen von Schultoiletten. Auf der Liste für 2017 stehen die Gesamtschule Espenstraße am Standort Bäumchesweg, die zudem noch neue Umkleide- und Duschräume erhält, die Grundschule Pahlkestraße, die Grundschule Will-Sommer in Rheindahlen und die Grundschule Nordstraße.

Auch Sporthallen werden saniert

Auch eine Reihe von Sporthallen wird in den nächsten Jahren saniert. Dazu zählen die Sporthalle Asternweg, die Sporthalle Voigsthover Allee sowie die Turnhallen auf der KGS Zeppelinstraße und des Berufskollegs Volksgarten. Die vorbereitenden Planungen für die Brandschutzsanierungen am Schulzentrum Rheindahlen, das Gymnasium Math. Nat., die Gesamtschulen Volksgarten und Espenstraße und für einen Gebäudeteil des Maria-Lenßen-Berufskollegs sollen in diesem Jahr beginnen. Ebenfalls in diesem Jahr werden an der Brückenschule Bettrath-Hoven, der Grundschule Schulstraße sowie am Hugo-Junkers-Gymnasium und dem Berufskolleg Volksgarten Brandschutztreppen installiert.

Neben den baulichen sieht das Gesamtpaket „Gute Schule 2020“ auch Maßnahmen im Bereich der digitalen Infrastruktur vor. Die Planungen dazu werden den politischen Entscheidern im Herbst vorgestellt.