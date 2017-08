Die Markierungsarbeiten laufen. Ab dem 20. September haben Radfahrer auf der „Blauen Route“ Vorfahrt.

Bis zur Durchfahrt der Tour de France, wie zwischenzeitlich einmal angekündigt, hat es zwar nicht geklappt. Und es wird auch noch weitere drei Wochen dauern, bis die Eröffnung auch wirklich ansteht. Aber dann, am 20. September, immerhin so symbolträchtig wie möglich. Nämlich zum einen im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche – und zum anderen ausgerechnet vor dem Blauhaus. Blau ist nämlich das Stichwort. Die Rede ist von der „Blauen Route“, Mönchengladbachs erster Fahrradstraße, die von Gladbach über die Hochschule bis nach Rheydt führt. Genauer: Die „Blaue Route“ führt vom Berliner Platz über die Viktoriastraße zur August-Oster-Straße, Buscherstraße, Richard-Wagner-Straße und Brucknerallee hin zum Marktplatz in Rheydt.

Im Gegensatz zu einem Radweg oder einem Radstreifen deutet das Verkehrszeichen „Fahrradstraße“ an, dass die Trasse zuvorderst für den Radverkehr vorgesehen ist. Es gilt Tempo 30, Radler dürfen hier nebeneinander fahren, Autofahrer sind ausdrücklich die nachrangigen Verkehrsteilnehmer.

Symbolträchtiges „blaues Band“ verbindet Gladbach und Rheydt

Für Autofahrer bringt das für Gladbach neue Konzept dennoch keine nennenswerten Beeinträchtigungen mit sich – die Trasse eignet sich ohnehin kaum für den Durchgangsverkehr, weil westlich und östlich große Achsen in Nord-Süd-Richtung parallel dazu verlaufen. Die bisherigen gelegentlichen „Schleichverkehre“ werden also ausgeschlossen – Anwohner-Pkw sind über ein Zusatz-Verkehrszeichen aber natürlich auch weiterhin zugelassen.

Und das viele Blau, das sich ausgehend von einer großen Fläche am Beginn der Viktoriastraße/Ecke Fliethstraße in Form einer Bodenlinie bis nach Rheydt ziehen wird? Hat mit der Fahrradstraße erst einmal nichts zu tun, sondern ist ein „Zubrot“. Eines, das auf eine Initiative des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) und des Masterplan-Vereins zurückgeht und per Crowdfunding der Volksbank zustande kam. Bereits Anfang 2016 waren auf diese Weise 4050 Euro von Fahrradfahrern gespendet worden, um das sicherlich auch als symbolisch zu betrachtende blaue Band zwischen Gladbach und Rheydt zu finanzieren. Immer wieder verschob sich die Realisierung des Projekts allerdings, bis die politischen Beschlüsse Ende Juni endlich getroffen waren.

Seit einigen Tagen nun sind die ersten blauen Markierungen an Viktoriastraße und Buscherstraße angebracht worden. Zurzeit lässt die Mags die Markierungsarbeiten durchführen. Nächste Woche folgt die Beschilderung, teilte die Stadt gestern mit.

Thomas Claßen vom ADFC spricht von einem „wichtigen Meilenstein für die Entwicklung des Radverkehrs in Mönchengladbach“. In sozialen Netzwerken haben auch Politiker und Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners bereits ihre Freude über die Realisierung kundgetan.