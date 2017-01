Mönchengladbach Erneut sprengen Unbekannte einen Geldautomaten

Mönchengladbach. Am frühen Mittwochmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Neuwerk gesprengt. Zeugen hatten die Explosion in der Bankfiliale Krahnendonk um 2.50 Uhr der Polizei gemeldet. Dabei ist der Vorraum der Bank erheblich beschädigt worden.

Laut Polizei hatten die Zeugen zudem beoabachten können, dass zwei bis drei maskierte Täter nach der Tat in einem dunklen Pkw, vermutlich einem BMW, in Richtung Autobahn geflüchtet seien. Bei den sofort eingeleiteten Fahndung war auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz gekommen. Die Suche blieb jedoch ohne Ergebnis.

Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02161/290 bei der Polizei zu melden.