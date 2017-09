Ein Plus bei der Infrastruktur nannte Polizeipräsident Mathis Wiesselmann: „Durch die zwei Hauptbahnhöfe in Gladbach und Rheydt lassen sich die Fan-Ströme optimal trennen.“ Das kann keine andere deutsche Großstadt von sich behaupten – Ausschreitungen wie bei der EM 2016 zeigten, dass es von Vorteil sein kann, wenn Problemgruppen gar nicht erst aufeinandertreffen. Abgesehen davon ist Gladbach immens gut aus allen Himmelsrichtungen mit dem Auto erreichbar, sogar aus den Niederlanden und Belgien. Den nahen Flughafen nannte Bonhof ja bereits.

Der Fußball-Kontinentalverband Uefa war nach Borussias erstem Auftritt in der Europa League so begeistert von der Zuschauerresonanz und dem Stadion, dass zwei Jahre später die Auftaktveranstaltung des Wettbewerbs in Mönchengladbach stattfand. Anders als anderswo weiß man internationale Spiele hier zu schätzen – selbst 2024 dürfte noch niemand vergessen haben, dass man in Mönchengladbach lange Zeit gar nicht mehr davon zu träumen wagte.

Sechs Länderspiele gab es im Stadion im Borussia-Park, zuletzt 2016. Borussia spielte in den vergangenen fünf Jahren viermal international, es gab acht Champions-League-Spiele und elf in der Europa League. Das Stadion im Borussia-Bark ist ein modernes Stadion im besten Sinn: Ohne Schnörkel, aber mit allem, was es für Fußball braucht. „Jeder von der Uefa weiß, dass unser Stadion allemal gut ist für eine EM“, sagt Bonhof.

Doch mal angenommen, dass am Freitag, wenn der Deutsche Fußballbund (DFB) die zehn Spielorte benennen wird, Fakt wird, was sich andeutet: Gladbach bekommt, falls Deutschland im nächsten Jahr die Europameisterschaft 2024 zugesprochen bekommt (Mitbewerber und Underdog ist die Türkei), EM-Spiele. „Unendlich viele Dinge sprechen für Gladbach“, sagt Bonhof, der als Weltmeister von 1974 ein gewichtiger Teil der Werbekampagne ist. Hier sind zehn Punkte, die für Gladbach sprechen.

Noch ist nicht es nicht offiziell, dass es 2024 Fußball-EM-Spiele in Mönchengladbach geben wird. „Wir haben noch nichts gehört. Wir haben eine sehr gute Bewerbung abgeliefert und dies mit einer tollen Kampagne begleitet, nun müssen wir die Entscheidung am Freitag abwarten“, sagt Borussias Vizepräsident Rainer Bonhof.

Am Freitag wird der DFB die zehn Spielorte benennen, an denen er die Fußball-EM 2024 austragen will.

Zwar war die Stadt auch beim EM-Turnier 1988, als Deutschland Gastgeber war, außen vor, doch 1996 war ein Gladbacher maßgeblich am letzten kontinentalen Triumph des DFB beteiligt: Berti Vogts, der damals Trainer des deutschen Ensembles war. Vogts gehörte auch 1972 zum Europameisterteam – als einer von sechs Borussen im deutschen Aufgebot, zudem waren Wolfgang Kleff, Rainer Bonhof, Jupp Heynckes, Herbert Wimmer und Günter Netzer dabei.

„Wir sind mal dran“

Bei der WM 1974 und bei der EM 1988 hatte Mönchengladbach mit dem viel zu kleinen Bökelberg keine Chance. „2006 haben wir die WM nicht bekommen. Da hat man uns vielleicht nicht ganz geglaubt, dass wir unser Stadion fertig kriegen. Es war aber so – und das zeigt, dass man sich auf uns Gladbacher verlassen kann“, sagt Bonhof.

Mönchengladbach als Fußballstadt

„Die Struktur und die Kultur, die wir bei Borussia leben, und die Stadt als solches haben so viele Vorzüge, dass ich mir vorstellen kann, dass das ein durchdringendes Argument sein wird. Gladbach ist ein Standort mit gelebter Fankultur. Ich kann mir vorstellen, dass auch das ein Argument für uns ist.“ So sieht es Ur-Borusse Berti Vogts, auch einer der Bewerbungs-Paten. „In Gladbach schlägt das Herz des Fußballs“, sagte er.

Die engagierte Kampagne

Mönchengladbach zeigte von Anfang an Siegeswillen. Während sich die Konkurrenz auf den „Wir-waren-bislang-immer-dabei-Faktor“ oder die reine Größe der Stadt zu verlassen schien, wurde hier früh die Werbetrommel gerührt. Als im April in der DFB-Zentrale in Frankfurt bloß ein Aktenordner mit einem Fragenkatalog übergeben wurde, waren Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners und Bonhof vor Ort. Fast 11 500 Unterschriften von Unterstützern wurden gesammelt, prominente wie nicht-prominente Gladbach-Fans sprachen sich in Videos für die EM aus. Beim DFB muss das Eindruck hinterlassen haben.

Einwohnerzahl

Zwölf deutsche Städte mit mehr als 500 000 Einwohnern bewerben sich, das bekäme kein anderes Land in Europa hin. Und da soll sich der DFB für das maximal halb so große Gladbach entscheiden? Klar! Gelsenkirchen, Nachbar in der Einwohner-Tabelle, war bislang immer dabei, wenn ein Turnier in Deutschland stattfand. 2006 war sogar Kaiserslautern dabei, das nicht ganz 100 000 Einwohner hat.

Fußball-Seele

Astronaut Reinhold Ewald, einer der Bewerbungs-Paten der Stadt, hat auf seinen Reisen ins All stets einen Tipp-Kick-Spieler im Borussia-Look dabei. Welcher Klub kann schon von sich behaupten, der Sonne so nah gekommen zu sein? Und die Menschen in Mönchengladbach sind heiß aufs Turnier. „Wenn ich mich im Freundeskreis umhöre, sagen alle: ,Wir würden uns freuen, EM-Spiele hier zu sehen.’ Die Vorfreude ist also schon da und wird sich bis 2024 weiter steigern“, meint Bonhof.