Der Vater soll das Baby gequält und ermordet haben. Der Mutter wird Unterlassung vorgeworfen.

Aschfahl im Gesicht betreten die Angeklagten am Donnerstag den Gerichtssaal des Mönchengladbacher Landgerichts. Am ersten Tag des Babymord-Prozesses, an dem nur die Anklageschrift vorgelesen wird, sind viele Medienvertreter und Zuschauer gekommen. Die Mutter und der Vater des getöteten Säuglings Ben sitzen seit Anfang Februar in Untersuchungshaft. Dem 30-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, sein Kind ermordet und gequält zu haben. Seine gleichaltrige Partnerin ist wegen Totschlags durch Unterlassen in Tateinheit mit Misshandlung von Schutzbefohlenen angeklagt.

Baby Ben wurde am 19. Dezember 2017 geboren. Es soll ein Wunschkind gewesen sein. Doch am 16. Januar 2018 kam es laut Anklage nach dem Besuch eines Kinderarztes zu einer Vielzahl erheblicher körperlicher Gewalteinwirkungen. Der Vater soll den Säugling unter anderem auf dem Arm gehalten und ihn dabei derart heftig mit der Hand auf den Rücken gedrückt haben, dass das Baby sich erbrach. Er habe seinen Sohn außerdem fallen lassen, wobei der Säugling zuerst mit dem Kopf auf den Wickeltisch und danach auf dem Boden aufgeschlagen sei. Außerdem soll sich der 30-Jährige täglich mehrfach auf Bens Bauch und Brust mit vollem Körpergewicht abgestützt haben, so dass das Baby nicht mehr atmen konnte.

Während der Staatsanwalt die Anklagevorschrift vorliest, hat der angeklagte Vater (30) immer wieder stille Weinkrämpfe. Ihm droht bei einer Verurteilung wegen Mordes „lebenslänglich“. Ab und zu formen seine Lippen Sätze wie: „Das stimmt so nicht.“ Auch bei der Mutter fließen Tränen. Aber sie wirkt gefasster, schaut meistens zu Boden, auch als der Staatsanwalt die Liste von Bens Verletzungen vorliest.

Ben soll an erheblichem Blutverlust in der Bauchhöhle gestorben sein

In der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar 2018 habe der Angeklagte Ben mit dem Kopf auf eine Decke gedrückt, bis er nicht mehr geatmet habe, so der Staatsanwalt. Dann habe er das Baby umgedreht und wie zum Schlafen hingelegt. Gestorben sei der Säugling durch das Erstickungsgeschehen, aber auch durch einen erheblichen Blutverlust in der Bauchhöhle. Die Angeklagte sei bei den Misshandlungen teilweise anwesend gewesen, habe ihren Sohn nicht geschützt und so ihre Mutterpflicht verletzt.

Die Anwälte der beiden Angeklagten erklären am Donnerstag, dass sich sowohl der Vater als auch die Mutter im Prozess einlassen und Fragen beantworten werden. Ob dies aber schon am nächsten Verhandlungstag, dem 23. August, geschieht, ist fraglich. Beide Rechtsvertreter wollen die Gutachten über ihre Mandanten abwarten. Die seien noch nicht erstellt, die Gespräche müssten noch stattfinden.

Der Verteidiger der Mutter sagt nach dem ersten Prozesstag, dass die Zeit nach der Geburt für seine Mandantin eine sehr emotionale gewesen sei. Sie räume das „grobe“ Geschehen ein. Die Frage sei nun, ob sie fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt habe. „Es geht in den nächsten Wochen darum, was sie mitbekommen hat bzw. was sie hätte mitbekommen müssen“, sagt er.

Der Vorsitzende Richter, Lothar Beckers, nannte den Umstand „misslich“, dass die Gutachten, die die Schuldfähigkeit der Angeklagten feststellen sollen, nicht zum Prozessbeginn vorgelegen haben. Für den zweiten Prozesstag sind die ersten Zeugen geladen. Mediziner, Polizisten und Menschen, die mit Baby Ben zu tun hatten. Bisher sind sechs Prozesstage für den Babymord-Prozess angesetzt.