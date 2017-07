Ein illegal gebauter Unterstand ist unter einer Eisenbahnbrücke in Mönchengladbach in Brand geraten. Die Brücke ist stark beschädigt.

Mönchengladbach. Ein Brand unter einer Eisenbahnbrücke hat in Mönchengladbach zeitweise den Verkehr beeinträchtigt.

Nach Feuerwehrangaben geriet am Sonntag ein illegal gebauter Unterstand unter einem Nebengleis in Brand. Die Flammen schlugen demnach bis auf das Gleis und beschädigten die Brücke so stark, dass abplatzende Betonteile auf die Straße fielen. Die Straße wurde während des Einsatzes komplett gesperrt.

Die Brücke ist der Feuerwehr zufolge so stark beschädigt, dass auch das Nebengleis gesperrt werden musste. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. (dpa)