Gladbacher Geschäfte bieten im Weihnachtsstress die Zustellung von Waren am Kauftag an.

Kurz vor Heiligabend strömen viele Menschen in die Innenstadt, um in letzter Minute doch noch das passende Geschenk für ihre Liebsten zu finden. Doch was, wenn der neue Fernseher wider Erwarten nicht in den Kofferraum passt? „Das ist einer der Klassiker“, sagt Eduard Felzen, Geschäftsführer der Saturn-Filiale im Minto. In diesen Fällen bietet der Elektrofachmarkt seine Hilfe an – und zwar ganzjährig. „Wer bei uns bis zwei Stunden vor Geschäftsschluss etwas kauft, kann es noch am selben Tag nach Hause geliefert bekommen.“ Vorausgesetzt, der Kunde lebt in Gladbach oder einer der umliegenden Städte.

Der Service gilt sowohl für Einkäufe im Geschäft als auch für online erstandene Waren. „Die Liefergebühren beginnen bei rund 15 Euro und richten sich nach der Größe der Lieferung“, sagt Felzen. Für solche Geräte werde der Dienst auch meist genutzt. „Der kaputte Gefrierschrank, der am selben Tag noch ersetzt werden muss, die defekte Waschmaschine. Aber auch kleine Geräte liefern wir noch am selben Tag.“

Angebot hat sich bislang erst bei wenigen Kunden herumgesprochen

In der Vorweihnachtszeit bietet die Kaufhof-Filiale in der Innenstadt den „Same-Day-Delivery“ („Lieferung am selben Tag“) an. Bereits seit vergangener Woche werden die Einkäufe ab einem Wert von 50 Euro direkt ins Wohnzimmer gebracht – sogar kostenfrei. „So können die Kunden bei uns einkaufen und danach noch gemütlich auf den Weihnachtsmarkt gehen“, sagt Hans-Peter Irrenberg, Geschäftsführer der Galeria Kaufhof. Er gibt aber auch zu, dass noch nicht allzu viele Kunden auf das Angebot zurückgreifen. „Die Überraschung ist bei vielen groß, wenn wir ihnen anbieten, alles noch am selben Tag zu liefern. Das Angebot hat sich anscheinend noch nicht herumgesprochen.“

Jan Kaiser, Geschäftsführer der Mönchengladbacher Geschäftsstelle des Handelsverbands Nordrhein-Westfalen, betont, dass sich das Same-Day-Delivery-Angebot aber hauptsächlich für jene Einzelhändler lohne, die auch einen Online-Shop betreiben. „Es gibt vereinzelt aber auch rein stationäre Händler, die ihren Kunden diese Art der Lieferung anbieten“, sagt er. Diese könnten damit punkten, da sie vor allem auf der sogenannten letzten Meile – dem letzten Abschnitt der Zustellung zum Kunden – Vorteile gegenüber den meisten Logistikunternehmen hätten.