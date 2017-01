Mönchengladbach Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach. Am Donnerstagmorgen ist die Polizei zu einer Grundschule auf der Von-Groote-Straße gerufen worden. In dem Zeitraum vom Mittwoch, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 7:05 Uhr sind Unbekannte in das Schulgebäude eingedrungen. Sie betraten die Räume und hebelten dafür mehrere verschlossene Türen auf. Alle Schränke wurden nach Diebesgut durchsucht und dazu auch teilweise aufgebrochen.

Den ersten Erkenntnissen nach wurden aus dem Lehrerzimmer Geschenkgutscheine gestohlen. Die Polizei fragt, ob jemand Beobachtungen gemacht hat, welche mit diesem Einbruch im Zusammenhang stehen, oder Angaben zur den Tätern machen kann. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161/ 290 entgegen.