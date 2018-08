Zum 16. Mal fand auf der ehemaligen Stadtgrenze von Gladbach und Rheydt das Eine-Stadt-Fest statt. Kunsthandwerk, Gourmetmeile und viel Musik lockten Tausende Besucher an.

Während die Oldie-Rocker von Obergärig ihre Instrumente stimmen und den letzten Sound-Check absolvieren, bereiten sich auch Brigitte Siefert und Conni Kaufmanns vor. Auf der Checkliste der beiden Freundinnen stehen im Grunde nur zwei Sachen: kühle Getränke besorgen und einen guten Platz mit der richtigen Sicht und Hörweite finden. Schnell können die beiden Besucherinnen des Eine-Stadt-Festes ein Häkchen hinter beide Punkte setzen. Mit einem Glas Wein ausgerüstet, warten sie gespannt auf den Oldie-Rock, der jeden Moment aus den Boxen dröhnen müsste. „Wir sind auf Empfehlung unserer Kinder hier“, sagt Siefert. Beide besuchen zum ersten Mal das „Fest mit der besonderen Aussagekraft“, wie die Organisatoren das Eine-Stadt Fest zu nennen pflegen.

Auf der großen Bühne werden rund 30 Stunden Programm geboten

Seit Jahren treffen sich die alteingeschworenen Rheydter und Gladbacher auf der ehemaligen Stadtgrenze. Zum 16. Mal gastierte nun die „Meile des guten Geschmacks“ auf der Allee zwischen der Rheydter und Gladbacher Innenstadt. Das Fest für Kunst und Kulinarik lockte wieder etliche Tausend Besucher auf die Richard-Wagner-Straße und Brucknerallee.

Kommt man vom Rheydter Marktplatz aus auf das Fest, tut sich einem als erstes die lange Gourmet-Meile wie ein einziges großes Restaurant auf. Chinesisches Essen, Burger oder Flammkuchen aus dem Elsass – es ist unmöglich, diese Meile hungrig zu verlassen. Überall wird gekocht, gebraten und gegart. Heiß ist es auch in dem zwei Meter langen Smoker von „Taste of Texas“ aus Köln. „Bei uns im Smoker herrschen immer um die 110 Grad Celsius“, sagt Jonas, der die Gäste mit frisch gegartem Angus-Rindfleisch und den hausgemachten Barbecue-Saucen versorgt.

Kommt man zum Kreisverkehr Breite Straße, so lässt man die kulinarische Meile auf Rheydter Seite langsam hinter sich. Unmittelbar neben dem NEW-Blauhaus gibt es die lauteste Attraktion des Wochenendes zu sehen, und vor allem zu hören. Auf der großen Bühne werden am Festwochenende rund 30 Stunden Programm geboten. Darunter sind Künstler wie DSDS-Gewinner Severino Seeger zum Auftakt am Freitag, Obergärig und King of a Day am Samstag. Am Sonntag – zum krönenden Abschluss – ist dann mit Booster eine der beliebtesten Cover-Bands der Stadt zu Gast. Zudem finden viele interaktive Aktionen auf der Bühne statt, wie Zumba oder Krav Maga Selbstverteidigung. Die Breite Straße ist aber auch kinderreich: Auf dem Abschnitt in Richtung der Gartenstraße findet sich ein Paradies für die kleinen Besucher.