Ehepaar bei Unfall auf A 61 schwer verletzt

Das Auto des Paares überschlug sich mehrfach. Auch in Rheindahlen gab es einen Unfall.

Mehrere schwere Unfälle hat es am Wochenende in der Stadt gegeben. Auf der A 61 wurde am Ostersonntag ein Ehepaar schwer verletzt. Wie die Autobahnpolizei mitteilte, befuhr der 53-jährige Mann aus Roetgen mit seiner Ehefrau gegen 16.30 Uhr die A 61 in Fahrtrichtung Koblenz. Aus Unachtsamkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet mit seinem Pkw hinter die Schutzplanke und blieb in Höhe der Anschlussstelle Wanlo auf dem Dach liegen.

Ein betrunkener 19-Jähriger fuhr mit seinem Auto gegen Hauswand

Wie die Feuerwehr berichtet, hatte sich der Wagen vorher mehrfach überschlagen. Beide Insassen mussten sofort notfallmedizinisch versorgt werden und wurden anschließend in Krankenhäuser eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50 000 Euro, schätzt die Autobahnpolizei. Während der Unfallaufnahme blieb die Ausfahrt Wanlo für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Zwei Leichtverletzte hat derweil ein Unfall im Kreuzungsbereich Hilderather Straße und L 370 am Ostersonntag gegen 2 Uhr gefordert. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 25-Jähriger mit seinem Toyota die Hilderather Straße in Richtung Sittard. Zur gleichen Zeit war ein 31-Jähriger mit seinem Audi auf der L 370 in Richtung Rheydt unterwegs. An der Kreuzung soll der 25-Jährige das Stopp-Zeichen missachtet haben. Die Ampelanlage war nicht in Betrieb, es wurde nur gelbes Blinklicht für die untergeordnete Fahrbahn geschaltet.

An der Karstraße ist am Ostermontag ein 19 Jahre alter Autofahrer mit seinem Wagen vor eine Hauswand gefahren und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 6.45 Uhr. Der alkoholisierte 19-Jährige war mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen. Die Hauswand wurde beschädigt, am Pkw entstand Totalschaden. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde der Unfallort abgesperrt.