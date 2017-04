Mönchengladbach. In der Nacht zum Sonntag kam es gegen 1:00 Uhr auf dem Geistenbecker Ring zwischen dem Stapper Weg und dem Reststrauch zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Bei der Kollision wurden zwei Personen schwer- und eine dritte Person leicht verletzt. Unter den schwer Verletzten befand sich eine 27-jährige, schwangere Frau. Alle beteiligten Personen wurden von Notfallsanitätern und einer Notärztin der Berufsfeuerwehr notfallmedizinisch an der Einsatzstelle versorgt und zur weiteren Behandlung drei Mönchengladbacher Kliniken zugeführt.



Aus den Unfallfahrzeugen ausgelaufene Kraftstoffe und Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr abgestreut sowie fortwährend Maßnahmen zur Sicherstellung des Brandschutzes an der Einsatzstelle getroffen. Mit Hilfe der Drehleiter wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet bzw. im weiteren Verlauf die Polizei bei der Unfallaufnahme unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.