Mönchengladbach. An drei Stellen gleichzeitig brannte es am Dienstagabend auf dem Reme-Gelände am Fleenerweg. Ein aufmerksamer Anwohner hatte Rauchentwicklung auf dem Gelände festgestellt und die Feuerwehr alarmiert.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, stellten diese dann fest, dass es an drei Stellen gleichzeitig brannte.

An der ersten Brandstelle hatte Gestrüpp Feuer gefangen, welches durch einen Einsatztrupp mit einer Kübelspritze abgelöscht wurde. An der zweiten und dritten Einsatzstelle brannten zwei auf dem Gelände gelagerten Papiercontainer. Die Brände wurden jeweils durch einen Einsatztrupp unter Atemschutz mit einem Schnellangriffsrohr gelöscht.