Auch an diesem Wochenende gibt es ein buntes Programm in Gladbach.

Eine lehrreiche Zeitreise für die ganze Familie wird ab Samstag auf der Ausstellungsfläche gegenüber des Sparkassenparks geboten. Mehr als 50 Dinosaurierarten kann man dort begegnen. Interessierte erhalten Informationen über die Tiere, die vor Millionen von Jahren gelebt haben, und über die Geschichte ihrer Entdeckung. Wer selbst zum Dinoforscher werden möchte, kann in der großen Ausgrabungsplatte nach Fossilien suchen. Für Kinder gibt es Minidinos zum Streicheln und Klettern und einen Dinosaurierkopf, in dem man sich fotografieren lassen kann. Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro, für Erwachsene 9 Euro.

Im Rahmen der Sommermusik tritt die Synthie-Pop-Gruppe Alphaville am Samstag auf der Turnierwiese am Schloss Rheydt auf. Gleich zu Beginn ihrer Karriere landete sie mit „Big in Japan“ und „Forever Young“ in den Charts. Das Publikum in Rheydt darf sich auf Stücke aus ihrem achten Studioalbum „Catching Rays on Giant“ freuen. Davor steht die Gladbacher Elektro-Rock-Band Plexiphones auf der Bühne. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr.

Am Sonntag bringt das Glenn Miller Orchestra ab 20 Uhr den Swing nach Rheydt. Es ist eines von zwei Orchestern weltweit, das diesen Namen tragen darf. Um Glenn Millers Sound zu transportieren, spielen sie im originalen Arrangement.

Wer Mönchengladbach mal von oben erleben möchte, kann mit einem Heißluftballon in den Abendhimmel aufsteigen. Start ist am Samstag und Sonntag gegen 18.30 Uhr am Grenzlandstadion in Rheydt. Die Route der Ballone wird dann vom Wind bestimmt. Tickets für eine Mitfahrt gibt es bei Skytours Ballooning unter der Telefonnummer 0221/ 355560.