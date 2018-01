Im neuen Jahr werden in Mönchengladbach viele Weichen für Projekte gestellt, die das Bild der Stadt nachhaltig verändern werden.

Schon jetzt lässt sich sagen: Dieses Jahr wird zu einem der wichtigen in der Stadtgeschichte. Es gibt zwar keine Wahl – zumindest derzeit nicht geplant –, und die Tour de France macht auch nicht Station. Dafür stehen Projekte an, die es in sich haben. Ein Überblick:

Neues Rathaus

Nein, es wird nicht bezogen sein, wenn das Jahr 2018 zu Ende geht. Wahrscheinlich wird nicht einmal die Baustelle eingerichtet sein. Doch in diesem Jahr muss die Entscheidung fallen, ob und wie groß gebaut wird. Rheydt ist als Standort fest ausgeguckt. Doch noch ist nicht abschließend geklärt, was mit der Stadtsparkassen-Geschäftsstelle während der Bauzeit und danach passiert. Die jetzige Grobplanung ist eine Studie. Sie geht davon aus, dass das neue Rathaus an der historischen Kommandantur an der Limitenstraße beginnt, sich über das überarbeitete Karstadt-Gebäude hinzieht und ein Neubau auf dem Gelände der jetzigen Stadtsparkassen-Filiale entsteht, in das diese später in einer verkleinerten Form einzieht. Aber es gibt noch keinen Architektenwettbewerb und keine Wirtschaftlichkeitsrechnung. Fest steht: Die Stadt will ihre jetzt 26 Verwaltungsstandorte auf vier reduzieren. Und sie will keine Sanierung der Altgebäude. Denn das kostet mehr als 75 Millionen Euro.

City Ost

Das Team Interboden und Catella Project Management hat den Zuschlag für das frühere Bahn-Gelände bekommen. Auf 7,5 Hektar entsteht ein neues Virtel mit 70 Prozent Wohnungen und 30 Prozent „ergänzenden Nutzungen“ wie Büros, Dienstleistungen oder Freizeitangeboten. Außerdem ist ein kleiner See vorgesehen. Für das Gebiet wird 2018 mit ersten Plänen gerechnet, die deutlich machen, wie das Areal aussehen könnte. Es wird vermutlich bis Frühjahr 2019 dauern, bis der Bebauungsplan beschlossen ist.

Haus Westland

Nicht ein neues großes Bauwerk soll auf dem Gelände des jetzigen Hauses Westland entstehen, sondern ein Komplex aus vier Gebäudeblöcken mit Hotel, Gastronomie, Geschäften, Wohnungen und mehr. Mit einem Baubeginn 2018 wird es knapp, obwohl sich Investor Sebastian Lüder Februar 2017 gewünscht hatte, dass in anderthalb Jahren die Bagger vorfahren sollten. Immerhin: Die Bauleitplanung läuft. Auch ein neuer Busbahnhof ist vorgesehen – deutlich kleiner als der jetzige.

Maria-Hilf-Gelände

Der Siegerentwurf der dänischen Planer sieht 500 Wohnungen für die Maria-Hilf-Terrassen vor. Das Maria-Hilf-Krankenhaus räumt das Areal und zieht bis Ende 2018 in den Großkomplex an der Viersener Straße. 2019 soll der Abriss des alten Krankenhauses mit Ausnahme der denkmalgeschützten Teile beginnen. Baudezernent Gregor Bonin geht davon aus, dass 2020 die ersten Neubauten in die Höhe wachsen.