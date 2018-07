Die Parade war nur einer von vielen Höhepunkten. Am Dienstag steigt der Abschlussabend.

Laute Musik kommt aus den Boxen vor der Kirche in Venn. Aufgebaut wurde eine große Kirmes, um das Schützenfest zu feiern. Die Kinder können Autoscooter fahren und Zuckerwatte essen, während die Erwachsenen nach der Parade zum Frühschoppen im Festzelt zusammenkommen.

Der Spaß steht dabei für viele Venner im Vordergrund, so auch für Martina Deuß. Seit etwa 30 Jahren ist sie Schützenfestfan. Sie kam durch ihren Mann dazu: „Er ist Mitglied im Verein und hat mich öfter mitgenommen. Was mir am Schützenwesen gefällt, ist das Zusammensein, alle sind gut gelaunt. Es macht Spaß, zur Musik zu feiern.“ Auch ihre Tochter Lena Deuß wurde früh mit ins Brauchtum eingebunden. „Ich kenne es nicht anders, ich bin damit groß geworden. Eigentlich bin ich schon dabei, seit ich auf die Welt kam“, sagt die 27-Jährige.

Seit 30 Jahren ist auch Torsten Küppers Mitglied der Winkelner Ortsgruppe. In diesem Jahr ist er zum ersten Mal König. „Das war immer mein Traum“, sagt er. „Wenn man seit Jahrzehnten mit dem Bruderschaftsvirus infiziert ist, ist es einfach ein tolles Gefühl, so eine besondere Rolle einnehmen zu dürfen.“ Was das Volks- und Heimatfest in Venn für ihn von den vielen anderen Schützenfesten unterscheidet, ist zum einen die große Kirmes und zum anderen die lange Parade, die etwa eineinhalb Stunden dauert.

Montag startet die Kinderkirmes um 10.30 Uhr

„Was genau mir aber am Schützenwesen gefällt, ist schwer zu sagen“, sagt der König. „Es ist das große Ganze. Man hat Spaß, es gibt einen starken Zusammenhalt und Vielfalt. Hier treffen die unterschiedlichsten Charaktere aufeinander und trotzdem feiern alle friedlich miteinander.“ Zum Brauchtum kam Küppers durch Schulfreunde. „Die waren damals schon Mitglieder. Als Jugendlicher stand ich dann am Straßenrand und habe die Parade beobachtet. Das war schon faszinierend für mich, die ganzen Flaggen und Uniformen zu sehen. Das hat mich bis heute dann nicht losgelassen.“

Das Schützenfest in Venn endet am Dienstag. Um 10 Uhr beginnt das Frühschoppen im Festzelt und um 12.30 Uhr gibt es eine Parade vor den Ortskönigen. Der Abschlussabend der Kirmes beginnt um 20 Uhr im Festzelt. Am Montag startet um 10.30 Uhr die Kinderkirmes und der Klompenball um 11.30 Uhr.