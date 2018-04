Rebecca Gablés Romane entführen in andere Welten – sie selbst ist am liebsten in Wickrath.

Sie schreibt nicht nur unglaublich packende historische Romane, sie ist auch eine ausgesprochen charmante Gesprächspartnerin. Die Bestsellerautorin Rebecca Gablé war zu Gast im St. Kamillus Kolumbarium. Mit ihr eröffnete der Journalist Kaspar Müller-Bringmann die neue Talk-Reihe „Mönchengladbacher Gesichter“ an diesem besonderen Ort. Bereitwillig und fröhlich beantwortete die Wickratherin die Fragen, wacker behaupteten sich die beiden gegen die streikenden Handmikrofone und wechselten vom runden Plaudertisch an das tatsächlich funktionierende Mikro am Rednerpult.

Eigentlich heißt die Schriftstellerin Ingrid Krane-Müschen. „Mein Verlag trug mir auf, einen Künstlernamen zu suchen“, sagt sie. Die Wahl war schnell getroffen. „Ursprünglich wollten meine Eltern mich Rebecca nennen, und der Mädchenname meiner Mutter war Gablé.“ Voila: Rebecca Gablé. Bis es jedoch so weit war, dass ihre Karriere unter dem neuen Namen beginnen konnte, sollte es dauern. Nach dem Abitur im Gymnasium an der Gartenstraße – Lieblingsfächer Englisch und Geschichte – machte sie zunächst etwas „Vernünftiges“, eine Banklehre.

Schon als Jugendliche hatte sie angefangen zu schreiben. „Ich war eine Feierabend-Autorin“, sagte Rebecca Gablé lachend. Ihr Wunsch, das Schreiben zum Beruf zu machen, wuchs. Sie gab ihren Job bei der Bank auf und studierte Literaturwissenschaften in Düsseldorf. Dann schrieb sie ihren ersten Krimi. „Jagdfieber“ hieß er. Sie machte sich auf die Suche nach einem Verlag. „Ich bekam mehr als 30 Absagen, das war sehr frustrierend.“ Aber dann – endlich eine Zusage. Es meldete sich der Bastei-Lübbe-Verlag. Das war vor 25 Jahren. Als damals der Karton mit ihren Belegexemplaren geliefert wurde, war das ein „toller Moment“.

Aus dem ersten Roman wurden 300 Seiten gestrichen

Schon während des Studiums hatte Rebecca Gablé ihre Liebe zum englischen Mittelalter entdeckt. 1997 schrieb sie „Das Lächeln der Fortuna“. Das Buch hatte ursprünglich 1600 Seiten. „Wir haben 300 rausgeschmissen – und das Buch schlug richtig ein.“ Und der Erfolg setzte sich fort. Bis heute.

Im Gespräch verriet sie noch, dass sie Fan von Borussia Mönchengladbach ist, die Stadt liebt – den Alten Markt, die Schlösser, das Münster und das Umland. „Mönchengladbach ist für mich Heimat, weil hier meine Wurzeln sind, weil die Stadt und die Menschen mir vertraut sind, und ich die Sprache liebe.“