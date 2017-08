Nach Cro steht auch der zweite musikalische Headliner für das Wintersport-Event fest.

Als der Rapper Cro und die Deutschrocker von Kraftklub zum ersten Mal in Gladbach auftraten, machten sie sich sozusagen zum Horst. 2012 war das, beim mittlerweile eingestellten Horst-Festival auf dem Platz der Republik. Die Künstler standen damals am Anfang ihrer jeweiligen Karrieren – entsprechenden Weitblick hatten die Festival-Macher um Silke Müller bewiesen, als sie sie verpflichteten. Im Publikum damals: Hockeypark-Geschäftsführer Michael Hilgers.

Fünf Jahre später kommt es nun gewissermaßen zur Neuauflage: Denn seit dem späten Sonntagabend ist klar, dass Cro und Kraftklub gemeinsam das Musikprogramm beim diesjährigen Arag Big Air Freestyle Festival im Sparkassenpark bilden werden. In der Zwischenzeit sind die Bands längst zu absoluten Aushängeschildern der deutschen Rock- und Pop-Szene avanciert.

„Die Jungs geben immer alles und reißen das Publikum zu jeder Tageszeit und vor allem Jahreszeit komplett mit“, sagt Hilgers über Kraftklub, die am Festival-Freitag, 1. Dezember, spielen werden. Dass Cro der Headliner des Samstags ist, war bereits Anfang des Monats bekannt geworden.

Kinder haben freien Eintritt

Mit ihrem dritten Album „Keine Nacht für Niemand“ stürmte die Chemnitzer Band Kraftklub gleich nach der Veröffentlichung im Juni an die Spitze der Album-Charts. Ein Jahr hatten die fünf Jungs um Bandleader Felix Brummer keine Konzerte gegeben, erst seit dem Sommer sind sie zurück auf der Bühne. Und etliche Termine ihrer bevorstehenden Herbst-Tournee sind bereits ausgebucht.

Damit dürfte es den Veranstaltern bei der zweiten Auflage des Events gelungen sein, wieder für ein attraktives Musikprogramm zu sorgen. Bei der Premiere 2016 hatten die Beginner und die Sportfreunde Stiller am Fuße der Riesen-Rampe gerockt. Denn die steht natürlich trotz allem im Vordergrund beim Big Air.

Tagestickets für das Event kosten ab 49,90 Euro zuzüglich Gebühren. Die für beide Tage gültigen Festivaltickets starten bei 69,90 Euro zuzüglich Gebühren. Im Preis ist ein 15-Euro-Wertgutschein für eine Tageskarte in der Neusser Skihalle enthalten.

Die Karten sind online sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Hall of Tickets am Alten Markt erhältlich. Kinder unter acht Jahren haben freien Eintritt, aber keinen Sitzplatzanspruch.

