Rund 2000 Sportler gingen über die verschiedenen Strecken an den Start. Am Geroplatz herrschte Partystimmung.

Sarah Funk (36) feuert mit ihren Söhnen Max (4) und Felix (6) den Start von Familienvater Mike Hammer an. „Er läuft die Zehn-Kilometer-Strecke“, sagt Funk. Der Santander-Marathon sei eine Premiere: „Er hatte sich vor zwei Jahren angemeldet, aber da wurde der Lauf ja abgesagt.“ Mit den Söhnen geht sie nun direkt zum Ziel am Geroplatz: „Wir werden dort ein bisschen Spaß haben und das Programm genießen, bevor mein Mann dort ankommt.“

Am Geroplatz ist – neben dem Startpunkt aller Läufe an der Unternehmenszentrale der Bank am Santander-Platz – ab dem Mittag auf der gesamten Strecke am meisten los: Neben dem Zieleinlauf gibt es ein Bühnenprogramm, mehrere Stände mit Speisen und Getränken, viele Angebote für Kinder und eine Grillmeisterschaft. Bei jedem Läufer, der sich dem Ziel nähert, jubeln die Zuschauer am Streckenrand. Hier ist Partystimmung.

„Es war schön. Ich möchte nächstes Jahr noch mal mitmachen.“

Julian (5), der den Bambinilauf über 400 Meter erfolgreich absolviert hat

Die rund 2000 Teilnehmer können sich bei sieben Läufen messen: Bambini- oder Kids-Lauf, Zehn-Kilometer, alleine oder als Staffel, Halbmarathon, Vierer-Staffel-Marathon oder die Gesamtstrecke von 42,195 Kilometern. Gelaufen wird in diesem Jahr über einen 10,5-Kilometer-Rundkurs. „Wir sind auf Vorjahresniveau“, kommentiert Veranstalter Michael Hilgers die Teilnehmerzahl. Es habe noch etwa 500 Anmeldungen am Marathon-Tag selbst gegeben, viele hätten sich spontan entschlossen.

Die Strecke führt die Läufer, je nach Wettbewerb, bis Venn und Windberg, über den Alten Markt und am Schillerplatz vorbei. Drei sogenannte „Quick Stops“ sollen Läufer wie Besucher an der Strecke in Stimmung bringen: An der Alten Ulme, am Schillerplatz sowie vor dem Minto sind Stationen aufgebaut, an denen DJs auflegen. Am Start ist auch Stadtprominenz: unter anderen Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners, die frühere Triathletin Sonja Oberem und Maria-Hilf-Chef Andreas Lahm.

Anders als in den Vorjahren ist der Marathon nicht auf einen Samstag, sondern auf einen Sonntag gelegt worden. Ein Verkehrschaos wie im Vorjahr bleibt zwar aus. Trotz Information im Vorfeld und Halteverbotsschildern müssen aber 68 Autos abgeschleppt werden. An einigen Sperrungen stehen auch verärgerte Autofahrer.

An vielen Streckenabschnitten gibt es kein Publikum

Auf weiten Teilen der Strecke steht am Rand kein Publikum. Angefeuert werden die Läufer aber von der 1. Cheer Company Mönchengladbach: Die Cheerleaderinnen spornen die Läufer kurz vor dem Ziel am Geroplatz an. „Jeder hat dann noch einmal ein Lächeln im Gesicht“, freut sich Jessica Michalsky (28). Wilhelm Fischer (77) und Katja Hendricksen (40) haben ihre Enkelin beziehungsweise Tochter zum Lauf begleitet und sitzen nun in der Genussmeile am Geroplatz. „Joleen ist beim Kids-Lauf Zweite geworden“, erzählt Fischer stolz. Stolzer Besitzer von Urkunde und Medaille ist auch Julian (5): Er ist beim Bambinilauf gestartet und hat die 400-Meter-Strecke gut hinter sich gebracht: „Es war schön. Ich möchte nächstes Jahr noch mal mitmachen.“