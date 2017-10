Der betreibende Verein kann die Kosten nicht mehr tragen und wirbt mit Aktionen für Partner und Sponsoren.

15.45 Uhr – Startschuss für den kostenfreien Kids-Workshop am Dienstag. Neun junge Skater kommen aus allen Ecken der ehemaligen Kik-Filiale an der Hauptstraße 1 angerollt, um sich vor der Rampe am Fenster zu versammeln. Bunte Helme auf den Köpfen, Schoner an den Knien, Turnschuhe an den Füßen, das Board in der Hand: Alles ist bereit für die nächsten 75 Minuten im „Rollmarkt“. Es ist der „überdachte Abenteuerspielplatz“, der den Traum einer eigenen Halle zumindest als Zwischennutzung zur Wirklichkeit gemacht hat.

„Jeden Tag sind im Schnitt 77 Skater hier. Und jedes dritte Kind, das zu uns kommt, stand zuvor noch nie auf einem Skateboard.“

David Suhari, Kursleiter

Bevor es richtig losgeht mit dem Kids-Workshop, werden die Grundlagen des Skateboards geklärt. Erst dann geht es über die weiß-schwarzen Supermarktfliesen. Zum Fahren und Bremsen. Zum Hinfallen, Aufstehen und doch einfach Weitermachen.

17 Uhr: Die Halle ist nun für den öffentlichen Betrieb geöffnet. Ebenfalls kostenlos – wer hineinkommt, trägt sich einfach in einer Liste ein. Jeden Tag in der Woche ist das von 15 bis 20 Uhr so, freitags und samstags sogar bis 22 Uhr.

„Das ist das Schönste: das Miteinander. Jeder hilft jedem, alle sind füreinander da. Eben eine echte Rollbrett-Union“, sagt Timo Hillebrecht, Skater seit 30 Jahren. Nun steht er am Tresen aus alten Paletten und teilt Boards aus an alle, die kommen. Den gegenseitigen Respekt in der Szene schätzt auch Kevin Rekers, ehrenamtlicher Helfer im Rollmarkt. Vieles in der Halle wurde gemeinsam gebaut. In einem Hinterraum werden T-Shirts mit dem Rollbrett-Union-Logo gestaltet, ein Graffiti schmückt die ehemalige Supermarkt-Wand, an einem Computer-Bildschirm kann ein von Skater Andreas Balasescu selbst programmiertes Skateboarder-Spiel ausprobiert werden. Und selbst manche Rampen und Hindernisse sind in Eigenanfertigung entstanden.

„Das schafft eine ganz andere Zugehörigkeit zu der Ausstattung. Die Kids wissen, wie viel Arbeit in den Dingen steckt und geben dementsprechend Obacht“, sagt Suhari. Der Sport selbst tue ein Übriges. „Man bekommt ein besseres Körpergefühl, eine bessere Balance und kann seine eigenen Fähigkeiten besser einschätzen“, sagt er. Und auch ein besonderes Verantwortungsgefühl ist überall in der Halle zu spüren. So zeigen die Älteren den Jüngeren Tricks.