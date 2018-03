Die Stadt Willich, der Sportverband und die Vereine belohnten ihre besten Mannschaften, Einzelkämpfer und Ehrenamtler mit Preisen in Gold, Silber und Bronze.

Willich. In den 43 Willicher Sportvereinen sind mehr als 16 000 Akteure aktiv. Die besten Sportler 2017 wurden am Wochenende in der Jakob-Frantzen-Halle geehrt. In den Einzelwettbewerben holten sich 95 Sportler die Auszeichnungen in Bronze, Silber und Gold ab, zudem 21 Mannschaften. Neben den Ehrungen gab es bei der Veranstaltung der Stadt, des Stadtsportverbandes (SSV) und des Turnvereins Anrath ein Showprogramm mit Cheerleadern, Schwertkämpfern und Tänzen.

„Mannschaft des Jahres“ wurden fünf junge Trampolinturner des DJK/VfL Willich: Simon Ramacher, Luis Litters, Jonas Merks, Simon Ortmann und Leon Kasulke waren in der Klasse der männlichen Jugend B/C Deutscher Vize-Mannschaftsmeister geworden. Zum wiederholten Mal wurde die deutsche Tischtennis-Nationalspielerin Nina Mittelham (21) zur Sportlerin des Jahres gekürt. Mittlerweile liegt das Willicher Ausnahmetalent in der Weltrangliste auf dem 64. Platz. Wegen einer Grippe konnte Nina Mittelham nicht selbst den Pokal aus der Hand von Vizebürgermeister Guido Görtz in Empfang nehmen, sondern schickte ihre Oma.

Neben Sportlern bekamen auch altgediente Ehrenamtler Preise

Stellvertretend für die vielen Helfer, Übungsleiter und ehrenamtlichen Trainer wurden auch wieder die Verdienste im Ehrenamt besonders herausgestellt. Diesmal hatten sich die Verantwortlichen drei „Kümmerer“ ausgesucht, die seit Jahrzehnten die Menschen, ob Schüler, Familien oder Senioren, dazu bewegen, die Prüfungen zur Erlangung des Deutschen Sportabzeichens abzulegen. Teilweise gehen sie auch noch mit gutem Beispiel voran. So der 79-jährige Bernhard Hannusch (Schwimmverein Willich), der 2017 zum 60. Mal das Abzeichen geschafft hatte. Hannusch ist ein Motor der Aktion Sportabzeichen in der Stadt. Mit gleich großem Engagement hatten sich Gerd Leenen (76, TV Schiefbahn) sowie Helmut Hallmann (86, Schwimmverein Willich) über Vereinsgrenzen hinweg für diese Prüfungen eingesetzt. Die drei Ehrenamtler hatten sich den langen Beifall verdient.

Zu den Gewinnern zählen die Tischtennisspieler aus Anrath

Kategorie „Mit Netz und Schläger“: Gold gab es gleich für mehrere Teams des Anrather Tischtennis-Klubs Rot-Weiß. So hatte die 1. Seniorenmannschaft mit Remco van Steenwijk, Maik Wojke und Jochen Heinzig bei der Westdeutschen Meisterschaft in der Seniorenklasse über 40 den zweiten Platz belegt. Das erste Damen-Team mit Barbara Spix, Anni Zhan, Anna Schouren und Jennifer Jäger war in die Regionalliga aufgestiegen, und die 3. Damenmannschaft (mit Trudi Titgens, Maria Weber, Esther Lodes, Eva Häusler und Sonja Bélingheri-Esser) schaffte den Sprung in die NRW-Liga.