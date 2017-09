Um 15 Uhr fährt dann die Fahrradsternfahrt vom ADFC in Höhe der Stadtsparkasse ab, um gemeinsam Mönchengladbach mit dem Rad zu erkunden. Über 11 Kilometer führt der Rundkurs auf Hauptverkehrsstraßen durch die Innenstädte von Mönchengladbach und Rheydt. Die Sternfahrt radelt in gemütlichem Tempo und wird von der Polizei begleitet. (Mehr zur Sternfahrt und den Zubringerrouten aus den Stadtteilen und umliegenden Städten unter:

Das zweite Stadtfest des Wochenendes steigt im Stadtteil Eicken. Das „Eickener Herbstfest“ in der Fußgängerzone geht dieses Jahr schon in die zweite Runde. Zwischen Aretzplatz und dem Eickener Markt gibt es am Wochenende, Samstag und Sonntag, ab jeweils 11 Uhr reichlich Programm. An beiden Tagen wird der Gesangswettbewerb ESDS („Eicken sucht den Superstar“) veranstaltet, ein Show-Format das Besuchern aus dem Privatfernsehen bekannt vorkommen dürfte. Außerdem wird ein Kellnerlauf geboten. Das Startgeld von jeweils ein Euro wird an den Kinderschutzbund Mönchengladbach gespendet. An beiden Tagen gibt es Live-Konzerte sowie Kinderschminken und Sackhüpfen.

Kirmes, Stadtfest, Konzert – in den kommenden Tagen ist in der Stadt viel los. Der Überblick.

Auch Kunstinteressierte dürfen sich freuen. Am Samstag, dem Tag der offenen Ateliers, Museen, Galerien und Kunstorte der Stadt, können Interessierte, ab 11 Uhr, im Rahmen des diesjährigen „parc/ours“ Werke von über 50 Künstlern an neun verschiedenen Kunstorten bewundern. Es werden außerdem dreistündige Rundgänge durch vier bis fünf Ateliers angeboten. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Highlight des diesjährigen „parc/ours“ stellt definitiv die Ausstellung rund ums Thema „Schein&Sein“ im Schloss Rheydt dar. Die Arbeiten von 28 Künstlern schaffen eine neue und beeindruckende Perspektive auf dieses, vor allem in Hinsicht auf die „Fake-Debatte“, sehr aktuelle Thema. Informationen zu den Öffnungszeiten der einzelnen Ateliers und der Künstler selbst, gibt es unter

Five O’Clock Konzert

Im Rahmen des FiveO’Clock Konzerts, spielt die Musikerin Chris Schmitt um 17 Uhr in der Konzertmuschel im Volksgarten. Schmitt ist vor allem als Frontfrau der Band „Booster“ und als Teil des Akustik Duos „Delta Mouse“ mit René Pütz bekannt. Beim Five O’Clock Konzert wird sie als Solokünstlerin auftreten und einige neue Songs aus ihrem ersten Album präsentieren. „Ich erfülle mir einen Traum damit. Ich liebe diese Lieder und möchte meine Leidenschaft unbedingt mit den Leuten teilen“, sagt Chris selbst. Die Setliste reicht von Klassikern wie Rio Reiser oder Herbert Grönemeyer, über aktuelle Songpoeten wie zum Beispiel Philipp Poisel, bis hin zu Reinhard Mey und erzielte bisher große Begeisterung bei ihrem Publikum.

Arschbomben-Stadtmeisterschaft

Wenn das Wetter am Wochenende dann doch nasskalt wird, empfiehlt es sich vor allem für Junge aber auch Erwachsene am Samstag, von 12 bis 14 Uhr, an der offiziellen „NEW-Arschbomben-Stadtmeisterschaft“ im Rheydter Stadtbad teilzunehmen. Angetreten wird in verschiedenen Gewichtsklassen, das Ziel ist es vom Einmeterbrett die höchste Wasserfontäne zu produzieren. Die Gewinner der Qualifikationsrunde treten am 25. November, in der Finalrunde gegen die Gewinner aus Viersen und Tönisvorst an. Eine Voranmeldung ist nicht nötig.