Von Freitag bis Sonntag findet das Ritterfest mit Turnieren, Tavernenspiel und Markt statt.

Das Mittelalter hält am Wochenende wieder Einzug auf Schloss Rheydt: Zum elften Mal lädt das Ritterfest vom 11. bis 13. August die Besucher auf eine faszinierende Zeitreise ein. Längst hat sich das von der Marketing-Gesellschaft der Stadt (MGMG) organisierte historische Familienfest nicht nur am Niederrhein, sondern weit über die Grenzen der Region hinaus als besondere Attraktion im sommerlichen Eventkalender etabliert.

Für die jungen Besucher gibt es ein Kinderprogramm

Ein abwechslungsreiches Programm sorgt mit vielen Höhepunkten für Unterhaltung. Im prunkvollen Heerlager fachsimpeln Ritter über Schwerter und Schilde, werden Schwertkämpfe, Axtwurf und Bogenschießen gezeigt. Der mittelalterliche Markt lädt mit seinem Angebot vom edlen Geschmeide bis zur Filzweste zum Schlendern ein. „Bäckereyen“, „Brätereyen“ und Tavernen bieten Speis und Trank feil.

Am Eröffnungstag beginnt um 21 Uhr bei Fackelschein im Konzerthof das Tavernenspiel unter dem Motto „Marktmusik und Minnegröhl“. Die Mittelalterband Frendskopp, das Trio Dopo Domani, der Narrenkai, Gaukler und Feuerkünstler sorgen für „Kurzweyl“. Am Samstag beginnt das Tavernenspiel um 21.30 Uhr.

Die Stunt-Reitergruppe Kaskadeure präsentiert einen Beitrag zum Lutherjahr und erinnert in einem Turnier an das Jahr 1517, in dem Luther seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche zu Wittenberg nagelte und ein großer Tumult das Volk in zwei heftig streitende Lager spaltete. Auch der Ritter von Rheydt, ein alter Bekannter beim Ritterfest, mischt sich wieder ins Geschehen ein. Zwischen den Ritterturnieren (am Samstag um 13, 17 und 21.30 Uhr, am Sonntag um 13 und 16.30 Uhr) gibt es in der Arena den Buhurt, eine sportliche Auseinandersetzung im Schwertkampf fünf gegen fünf mit echten Waffen.

Für kleine Ritter und Edelfräuleins wird ein Kinderprogramm mit einem abenteuerlichen Kinder-Ritterturnier, einer Greifvogel-Vorführung und einem handbetriebenen Karussell geboten. Beim Filzen oder in der Kinderschmiede können die jüngsten Besucher sich in mittelalterlichem Handwerk versuchen oder auf der Knappenwiese mittelalterliche Märchen mit Fabulix erleben. Auf einem kleinen Bauernhof warten Ponys, Gänse, Schafe und viele andere Tiere auf Streicheleinheiten.

Geöffnet hat das Ritterfest auf Schloss Rheydt an diesem Freitag, 11. August, von 18 bis 23 Uhr, am Samstag von 11 bis 23 Uhr und am Sonntag von 11 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt kostet zwölf Euro. Kinder bis zwölf Jahre zahlen vier Euro. Im Eintritt enthalten sind der Mittelaltermarkt, das Ritterturnier und das Tavernenspiel. Die Eintrittskarte berechtigt nur zum einmaligen Eintritt und ist nicht für das ganze Wochenende gültig. Dafür ist aber der Besuch des Museums Schloss Rheydt und seiner Ausstellungen enthalten.

www.ritterfest-schloss-rheydt.de