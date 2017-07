Das Fest am See, zu dem wieder tausende Besucher erwartet werden, ist nicht das einzige Event.

Veranstaltungsflaute in den Ferien? Mitnichten! An diesem Wochenende gibt es zahlreiche Events. Hier ein Überblick:

Fest am See feiern

25 000 Besucher kamen letztes Jahr zu dem Fest, das am Wochenende in seine 42. Auflage geht. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei. Los geht es am Samstag um 14 Uhr. Auf dem Sandplatz gibt es Programm und Vorführungen, auf der Bühne werden Tanz und Livemusik geboten. Mit dabei sind unter anderem die Tanzgarde der KG Die Kreuzherren Wickrath, ein Fitnessstudio, Hütehunde und Greifvögel. Um 14.30 Uhr ermitteln die Pferde-Jungzüchter den besten unter sich und präsentieren ihre Tiere. Ab 18 Uhr spielt „Eight Wheel Drive“, ab 20.45 Uhr tritt „Van Baker“ auf. Der TV Beckrath lädt ab 15 Uhr zum Beachhandball-Turnier. Höhepunkt des ersten Festtages ist das große Feuerwerk um 23 Uhr. Der zweite Festtag beginnt um 11 Uhr mit einem ökumenischen Open-Air-Gottesdienst auf der Bühne. Um 15 Uhr zeigt das Rheinische Pferdestammbuch seine Elite-Stuten. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte, der Gewerbekreis lädt zum verkaufsoffenen Sonntag ein. Auf der Hochstadenstraße gibt es eine Beautymeile, auf der Quadstraße Aktionen von Einzelhändlern und Vereinen. An beiden Tagen gibt es rund um den Sandplatz einen Gartenmarkt mit rund 70 Ausstellern. Eine kulinarische Meile bietet jede Menge Abwechslung. Für Kinder gibt es am See einen großen Spielebereich. Zu sehen gibt es außerdem viele Landmaschinen, und die Kreisjägerschaft kommt mit der rollenden Waldschule vorbei. Organisiert wird das Fest am See vom Heimat- und Verkehrsverein und der Marketinggesellschaft der Stadt.

Oldtimer schauen

Auch in diesem Jahr lädt der Förderverein des Flughafens an jedem letzten Sonntag im Monat noch bis September Oldtimer an die Niersbrücke ein. Auch diesen Sonntag zieht es wieder Piloten und mittlerweile auch viele Autobesitzer zum Hugo-Junkers-Hangar, um dort ihre Schätze zu zeigen. Bei gutem Wetter sind abwechselnd meist fünf bis sechs Flugzeuge vor Ort, es können aber auch mal mehr werden. Und jedes ist für sich allein sehenswert. Der „Oldtimer Fly- and Drive-in“ läuft von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist wie immer frei.

Mädchen-Flohmarkt besuchen

Ein Flohmarkt nur für Frauen – das mag viele Männer abschrecken. Aber aufgepasst: Herren zahlen nichts. Auf den Mädels-Flohmärkten werden aber ausschließlich Second-Hand-Klamotten, Accessoires, Schuhe, Schmuck, Babykleidung, Kinderklamotten, Kinder- und Baby-Zubehör, Plus-Size-Mode nur für Frauen angeboten. Am Sonntag, 11 bis 16 Uhr, kommt der Markt auf das Messegelände im Nordpark, Gladbacher Straße 511. Wer sich dazu entschließt, selbst zu verkaufen, kann das für 56 Euro Standgebühr inklusive Stellplatz tun – muss aber schon um 9 Uhr da sein. Für Tische, Kleiderständer, Pavillons sorgen die Aussteller selbst.

Jakobbrunnenfest genießen

Nicht nur in Neuwerk freut man sich auf den traditionellen Rheinischen Frühschoppen auf dem Peter-Schumacher-Platz vor. Am Sonntag erwarten die Veranstalter rund 2000 Gäste zum Jakobbrunnenfest. Los geht es um 11 Uhr. Für eine Pauschale von drei Euro können sich die Besucher zwei Stunden lang mit Getränken versorgen lassen. Die Erlöse des Vormittags gehen an die Pfarrei Maria von den Aposteln – als Starthilfe für das neue Jugendcafé „Café Therese“ – und an die Heimatfreunde Neuwerk. Neu dabei ist neben dem Werksorchester Schlafhorst die St. Barbara Big Band aus Neuwerk.