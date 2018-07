Mehrere Feuer, darunter 200 brennende Strohballen, hielten die Feuerwehr die ganze Nacht im Dauereinsatz. Verletzt wurde niemand.

Das war eine lange Nacht für die Feuerwehr, und auch tagsüber wurden die Einsatzkräfte noch in Atem gehalten. Am Mittag brannte der Dachstuhl eines Hauses an der Rochusstraße. Als sich die schwarze Rauchfahne zum Himmel erhob, waren die letzten Brände aus der Nacht immer noch nicht ganz gelöscht. Warum das Feuer im Dachstuhl ausbrach, ist noch nicht geklärt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen aber niemand.

Besonders ein Einsatz beschäftigte die Feuerwehrleute: Gegen 23.51 Uhr waren bei der Leitstelle mehrere Anrufe eingegangen. Zeugen meldeten ein Feuer an der Schloß-Dyck-Straße. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, forderten die Einsatzkräfte sofort Verstärkung an. Rund 200 Strohballen standen auf einem Feld in Flammen. „Zuerst wurde versucht zu verhindern, dass das Feuer auf die umliegenden Bäume übergreift und so ein Flächenbrand entstehen konnte“, sagt Feuerwehrsprecher Josef Straetmans. Ein Übergreifen habe man zwar verhindern können, trotzdem seien die Feuerwehrleute bis zum Nachmittag mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Um 0.33 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Leitstelle. Im Bereich der Straße Rönneter war ein Vegetationsfeuer mit unbekanntem Ausmaß gesichtet worden. Es brannten rund 100 Quadratmeter Wald und Gestrüpp. Das Feuer wurde schnell gelöscht. Im Laufe des Tages war es außerdem zu einigen Kleinbränden gekommen. Mehrmals mussten die Feuerwehrleute verschlossene Türen öffnen, um Rettungskräften den Zugang zum Patienten zu ermöglichen oder um notfallmedizinische Unterstützung zu leisten. Ein auf der Aachener Straße direkt vor der Feuer- und Rettungswache 2 (Holt) gegen 22 Uhr angefahrener Hund wurde von der Feuerwehr versorgt und in die Tierklinik transportiert.

Zwei Meldungen entpuppten sich zudem als Fehlalarm. In einem Wohnhaus auf der Lehwaldstraße soll es auf einem Balkon gebrannt haben. Beim Eintreffen konnte die Feuerwehr aber kein Feuer ausfindig machen. Des Weiteren löste ein Rauchmelder in einem Gebäude auf der Losheimer Straße Alarm aus. Auch dort konnten die Kräfte kein Feuer ausmachen. skr/gap