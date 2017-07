Der Rapper ist der erste von zwei Headlinern im Rahmen des Wintersport-Events.

Mit den Sportfreunden Stiller und der Band Beginner war es den Machern des ersten „Arag Big Air Freestyle Festivals“ im Dezember perfekt gelungen, das junge Event mit der entsprechenden musikalischen Untermalung zu flankieren. Seit gestern ist klar, dass die Messlatte bei der zweiten Austragung in diesem Winter mindestens genauso hoch liegen wird: Der Sparkassenpark hat den ersten von zwei Headlinern veröffentlicht. Cro wird am Festivalsamstag (2. Dezember) mit seiner Band ein komplettes Konzert geben. „Cro kommt zum ersten Mal in den Sparkassen-Park, das ehrt uns sehr. Vor allem weil er so viele verschiedene Musikfans anspricht“, sagt Michael Hilgers, Geschäftsführer des Hockeystadions: „Ein toller Mehrwert für unser Open Air.“

Der 27-jährige Musiker Cro heißt bürgerlich Carlo Waibel, sein Markenzeichen ist eine Panda-Maske (Foto: MLK). Seine Stilrichtung bezeichnet er als „Raop“ – eine Mischung aus Rap und Pop. Mit seiner Musik hat er die deutschsprachige Rap-Musik verändert. Über 2,5 Millionen Menschen folgen ihm bei Facebook und Instagram. Im September kommt sein viertes Album „Fake you“ auf den Markt. Die neuen Songs sind erstmals auf den diesjährigen Festivals zu hören – und damit auch im Sparkassen-Park.

Die Veranstalter Allrounder und Sparkassen-Park haben auch für den Freitag des Wintersport-Events einen Top-Act in petto, der allerdings erst im Laufe des Sommers veröffentlicht wird. Tagestickets starten bei 49,90 Euro, Festivaltickets bei 69,90 Euro, jeweils zuzüglich Gebühren. Es gibt sie unter in den örtlichen Vorverkaufsstellen und online.

