Mönchengladbach-Rheydt. Am Mittwochmorgen meldeten Anwohner kleine Explosionen im Bereich Egerstraße/Jöbgesbergweg.



Zunächst war an der Einsatzstelle keine Feststellung zu machen. Nach umfangreicher Erkundung konnte festgestellt werden, dass aus einer Werkhalle an der Odenkirchener Straße leichter Brandrauch aufstieg. Die Einsatzkräfte verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Halle. In der Halle brannte ein Container mit Spraydosen und Holzresten. Der Container wurde mit einem C-Rohr abgelöscht. Der Brand blieb weitestgehend auf den Container begrenzt.



Verletzt wurde bei diesem Einsatz niemand.