Drei Tage vor der Bundestagswahl hat die Zahl der Briefwähler in Mönchengladbach einen Rekordstand erreicht. Bis Donnerstagvormittag lag die Zahl der Briefwahlanträge bei 32 689. Am Nachmittag war bereits die 33 000er-Marke überschritten. Zum Vergleich: Bei der Bundestagswahl 2013 waren es insgesamt 27 000 Anträge. „Wir haben ganz klar einen Rekord geknackt. Bis jetzt haben immerhin 17 Prozent aller Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben“, so Fachbereichsleiter Hardy Drews. Die Stadt geht davon aus, dass der Briefwähleranteil am Ende wohl bei 26 Prozent liegt.

Briefwahl-Anträge erreichten die Stadt von Bürgern aus den USA, Australien, Lettland, Mallorca, Niederlande und Costa Rica. „Für den Versand nach Costa Rica mussten wir eine besondere Zustellform organisieren, der Aufwand war groß. Aber es hat funktioniert, die Wahlunterlagen sind wieder bei uns angekommen“, so Drews. Einem Wähler wurden neue Dokumente ausgestellt, weil der Hund die zuerst ausgestellten Unterlagen gefressen hatte. Ein anderer Wähler war so dankbar über die Hilfe, dass er die Mitarbeiterin des Wahlamtes in sein Urlaubsdomizil eingeladen hat.

Briefwahl kann noch bis heute um 18 Uhr im Vitus-Center und im Rathaus Rheydt beantragt werden. „Wir werden die Auszählung für die Briefwahl zentral in der Krahnendonkhalle in Neuwerk vornehmen“, sagt der zuständige Beigeordnete Matthias Engel. Etwa 200 Kräfte sind dort am Sonntag im Einsatz, um ab 18 Uhr die Briefwähler-Stimmen auszuzählen. angr