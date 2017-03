Brandstifter legt Geständnis ab

Der Asylbewerber gab an, das Feuer aus Frust gelegt zu haben.

Nach dem Großbrand im Übergangswohnheim an der Carl-Diem-Straße hat die Polizei gestern weitere Einzelheiten bekanntgegeben. Der 21-jährige Unterkunftsbewohner, der kurz nach Ausbruch des Feuers als dringend Tatverdächtiger festgenommen worden war, hat Angaben zu seinen Beweggründen gemacht. Bei der Polizei sagte er aus, dass er mit seiner gesamten Situation unzufrieden gewesen sei und den Brand gelegt habe, um seinem Leben ein Ende zu bereiten. Ihm sei bewusst gewesen, dass weitere Bewohner in der Unterkunft waren. „Damit brachte er Menschen, die teilweise noch schliefen, in eine große Gefahr“, hieß es gestern in einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Um kurz nach 10 Uhr war die Feuerwehr am Donnerstag alarmiert worden. Als sie an der Flüchtlingsunterkunft an der Volksgartenstraße eintraf stand ein Wohnkomplex, in dem sich das Zimmer des 21-Jährigen befand, bereits in Flammen. Der Container wurde durch das Feuer völlig zerstört. Zeugen berichten, dass der junge Asylsuchende seine Matratze angezündet hatte. Erst als ein Brandalarm auslöste, wurden Bewohner und Security auf das Feuer aufmerksam. Sie griffen sich bereitgestellte Feuerlöscher in der Nähe und versuchten, die lichterloh brennende Matratze zu löschen. Doch sie mussten schnell aufgeben: Die Flammen breiteten sich so rasant aus und griffen auf den gesamten Wohnkomplex über, dass ihnen nur noch eines blieb: Die Sicherheitsleute verlegten ihr Augenmerk darauf, das Gelände zu evakuieren. Einigen Bewohnern gelang es noch, ein paar Sachen zusammenzuraffen. Andere konnten sich nur mit den Dingen in Sicherheit bringen, die sie am Leib trugen.

Angeblich hatte der tatverdächtige 21-Jährige aus Somalia schon häufiger angedeutet, die Unterkunft in Brand setzen zu wollen. Das berichten ebenfalls Zeugen. Dies sei auch der Polizei bekannt gewesen. Der Mann soll angeblich bereits seit September für die Ausreise vorgemerkt sein. Deshalb sei er auch so unzufrieden mit seiner Lebenssituation gewesen.

21-Jähriger soll schon öfter damit gedroht haben, Feuer zu legen

Fakt ist, dass der 21-Jährige am Vorabend im Polizeigewahrsam war. Vorausgegangen war ein heftiger Streit mit anderen Asylbewerbern. Doch am Donnerstagmorgen wurde er wieder entlassen. Zu den Zeugenaussagen über vorausgegangene Androhungen des Mannes, ein Feuer legen zu wollen, gab es von Behördenseiten gestern keine Aussagen. „Der gesamte Sachverhalt, der sich vor der Tat abspielte, wird Gegenstand der Untersuchungen und weiteren Ermittlungen sein“, sagte ein Polizeisprecher. Es soll bereits am Dienstagabend Auseinandersetzungen mit dem 21-Jährigen gegeben haben.

Das Containerdorf an der Carl-Diem-Straße ist zurzeit leer. Die Menschen, die dort lebten, sind mittlerweile in den baugleichen Containern im Nordpark untergebracht. Derzeit wird geprüft, ob die beiden benachbarten Wohncontainer noch nutzbar sind. In der Flüchtlingsunterkunft im Volksgarten wohnten etwa 95 Menschen, ungefähr 40 davon in dem Wohntrakt der zerstört wurde. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt. Nur eine Person war nach dem Großbrand mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.