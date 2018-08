Der nächste Schicksalsschlag für Johanna Reiling: Ihr Mann Stefan ist nach einer siebenstündigen Operation gestorben.

Einfach hatte es das Ehepaar, Johanna und Stefan Reiling, nie: Sie leidet an der Lungenkrankheit COPD. Er hatte nach zwei Kopfoperationen eine Pumpe im Kopf, die dafür sorgte, dass sein Hirnwasser abfließt. Stefan Reiling (51) war pflegebedürftig. Die Aufgabe hatte seine Frau (64) übernommen. Am 21. Juni wurde das Paar mitten in der Nacht durch lautes Klopfen an der Tür geweckt „Raus, Raus. raus!“, rief jemand. Zu dem Zeitpunkt war die Wohnung der Reilings an der Regentenstraße schon völlig verraucht. Der Qualm war so dicht, dass der Rettungsweg über das Treppenhaus versperrt war. Der 51-Jährige und seine Frau konnten nur noch auf den Balkon laufen. Vor dort aus wurden sie von der Feuerwehr gerettet. Die Wohnung unter den Reilings brannte komplett aus.

Ihr Leben hatten die beiden noch, aber in ihrer Wohnung war alles verrußt. Kleidung, Wäsche, Teppiche, Tapeten, Geschirr... alles roch nach Rauch. Ein stechender beißender Geruch, den man auch jetzt noch wahrnimmt. Zuerst versuchte das Ehepaar noch, alles zu waschen und zu säubern – trotz der schweren Krankheiten, die sie einschränkten. Denn beide lebten gerne in Eicken. Auch wegen der Nachbarn, Bärbel Jansen und Tochter Anna. Man hilft sich gegenseitig. Doch irgendwann war auch dem Ehepaar Reiling klar: „In dieser Wohnung können wir nicht bleiben.“ Eine Brandschutzsanierung wäre dringend nötig. Doch seit dem Feuer ist in dem Mietshaus nichts geschehen. Also gingen die Reilings auf Wohnungssuche. Doch jetzt ist Stefan Reiling plötzlich gestorben. Ein Aneurysma ist in seinem Bauch geplatzt, die Organe wurden nicht mehr richtig durchblutet. Nach siebenstündiger Operation gaben die Ärzte auf. Es gab keine Rettung mehr für den 51-Jährigen.

Viele Eicke er hat das Schicksal des Paares bewegt

Zurück bleibt Johanna Reiling mit noch mehr Sorgen. Zum Glück gibt es Nachbarin Bärbel Jansen. Sie hilft beim Ausfüllen des Antrags auf Bestattungsbeihilfe. Denn das Ehepaar hatte nie viel Geld. Er bezog eine kleine Arbeitsunfähigkeitsrente, sie bekommt Geld vom Jobcenter. Dennoch hatten die beiden es geschafft, 2000 Euro beiseite zu legen, um die Wohnung ein Jahr vor dem Brand zu renovieren.

Stefan Reiling wird eingeäschert, die Beisetzung soll am 18. August auf einem Naturbegräbniswald in den Niederlanden stattfinden. Johanna Reiling muss jetzt alleine auf Wohnungssuche gehen. In Eicken soll sie sein. Das wäre ihr größter Wunsch. Denn in Eicken fühlt sie sich zu Hause. Hier haben die Menschen geholfen. Darüber hatte sich auch ihr Mann so gefreut. Die Initiative Gründerzeitviertel hatte zu Spenden aufgerufen, das Möbelhaus Schaffrath Renovierungshilfe angeboten. Doch Geld in die derzeitige Wohnung zu stecken, lohnt sich nicht. Viele Eickener sprachen dem Ehepaar, das unverschuldet in Not geraten war, ermutigende Worte zu.

Dann kam der plötzliche Tod Stefan Reilings. Ein Schock für Johanna Reiling. Sie will bald zur Ruhe kommen. Nach der Beerdigung will die 64-Jährige endlich einmal Anträge auf einen Pflegegrad und einen Schwerbehindertenausweis stellen. „Das hätte sie schon längst tun sollen“, findet Bärbel Jansen.

Johanna Reiling ist jetzt einverstanden damit. Am liebsten würde sie die Anträge in einer neuen Wohnung in Eicken ausfüllen – zusammen mit ihrer Nachbarin, die sie unterstützt. Größer als 50 Quadratmeter dürfte die Wohnung nicht sein, sonst zahlt das Jobcenter nicht.