Das neue Hotel wächst in die Höhe (links im Foto oben). Wenn es fertig ist, wird es etwa so hoch sein wie das Stadion gegenüber. In einem Schauraum ist zu sehen, wie die Hotelzimmer konzipiert sind (l.). In der zweiten Etage blickt man von der Rückseite des Hotels aufs Trainingsfeld (r.). Borussia-Geschäftsführer Stephan Schippers begutachtet das Fassaden-Testteil.