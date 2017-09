Statt Training ein Checkup in Mexiko: Der Wechsel von Timothée Kolodziejczak auf die andere Seite des Atlantik rückt näher.

Mönchengladbach. Timothée Kolodziejczak nimmt am Montag nicht am Borussia-Training teil. Das teilen die Fohlen auf ihrer Internetseite mit. Er befinde sich auf dem Weg zum Medizincheck beim mexikanischen Erstligisten UANL Tigres.

Über einen Wechsel nach Mexiko wird seit längerem spekuliert. Am Dienstag, 24 Uhr deutscher Zeit, schließt das Transferfenster in Mexiko. Verläuft der Medizincheck positiv und einigen sich beide Vereine im Anschluss auf einen Transfer, wird sich der Franzose den UANL Tigres anschließen, so die Information von Borussia Mönchengladbach. red