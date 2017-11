Erneut tut sich die "Fohlenelf" vor eigenem Publikum schwer. Der Torschütze nennt die Leistung enttäuschend.

Mönchengladbach. Am Ende patzte dann auch noch die Medien-Abteilung von Borussia Mönchengladbach. Die verkündete nach dem Abpfiff des Spiels gegen den FSV Mainz 05 in der "Fohlen"-App über dem Endergebnis von 1:1 kurzzeitig die Mitteilung "Am Ende ein perfektes Auswärtsspiel". Zwar war dies für die Leistung der Gäste aus Mainz durchaus zutreffend, bezog sich allerdings auf das Gladbacher 3:1 bei der TSG Hoffenheim in der vergangenen Woche. Mit diesem Fauxpas aber standen Borussias fleißige Mitarbeiter für die sozialen Netzwerke nicht allein.

Da hatte der Mainzer Torwart Robin Zentner den Elfmeterpunkt mit dem Ball verwechselt und sich so durch den Luftloch-Tritt des Jahres für einen Platz in der Kinder-Serie "Die Sendung mit der Maus" beworben. Frei nach deren Motto: "Das ist ein Ball. Und das ist ein Elfmeterpunkt. Der ist kein Ball. Klingt für Robin komisch, ist aber so." Dann verwehrte Schiedsrichter Sven Jablonski trotz (oder gerade wegen) des Video-Assistenten beiden Mannschaften einen Elfmeter. Dazu verpassten es die Gladbacher einmal mehr, einen Auswärts-Erfolg für die Tabelle zu vergolden.

"Wir müssen für tief stehende Gegner Lösungen finden"

"Das haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt. Wir wollten uns mit einem Sieg in der Spitzengruppe festsetzen, aber den Sieg hatten wir heute nicht verdient", sagte Kapitän Lars Stindl. Die "Fohlenelf" bekommt den heimischen Borussia-Park einfach nicht zur Festung ausgebaut. Inzwischen konnten auf eigenem Rasen schon acht der bisher 18 möglichen Punkte nicht aufs Konto gebucht werden. "Auswärts tun wir uns in der Tat etwas leichter. Bei uns stehen die Gegner meist hinten drin. Das ist legitim, aber dafür müssen wir Lösungen finden", sagte Stindl.

"Vielleicht legt sich die Mannschaft zu Hause zu viel Druck auf. Das lähmt, sie besitzt keine Leichtigkeit", meinte Manager Max Eberl und ergänzte: "Wir haben jedenfalls nicht gezeigt, was wir können." Doch was kann diese Borussia? Nicht zum ersten Mal fehlten dem Team von Dieter Hecking daheim Tempo und Ideen nach vorne sowie eine geordnete Absicherung nach hinten. Auch die Heimsiege gegen Köln (1:0), Stuttgart (2:0) und Hannover (2:1) entsprangen so eher zäher Arbeit als erfrischender Spiel-Kultur. Zwei dieser fünf Treffer resultierten zudem aus Elfmetern.