Mönchengladbach. In der Fußball-Bundesliga ist Borussia Mönchengladbach am vorletzten Spieltag beim abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg nicht über ein Remis (1:1) hinausgekommen. Die Elf vom Niederrhein hat damit nur noch theoretische Chancen, sich auf der Zielgeraden für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren zu können. Am letzten Spieltag empfängt Borussia den bereits feststehenden Absteiger aus Darmstadt.

Der Moment des Spiels

Der ereignet sich vor dem Anpfiff, als Borussen-Trainer Dieter Hecking bei dessen erstmaliger Rückkehr zu einem ehemaligen Verein Wolfsburg vom Publikum mit Applaus bedacht, zudem von den Verantwortlichen in der Autostadt auch noch mit freundlichen Worten begrüßt wird. Hecking sagt: „Ich habe hier vier wunderschöne Jahre gehabt – und Freunde zurückgelassen.

Der Spieler des Spiels

Umfrage Borussia Mönchengladbach spielt unentschieden in Wolfsburg - Bewerten Sie die Spieler! Abstimmen

Eine Auszeichnung, die sich der Wolfsburger Schlussmann Koen Casteels verdient. Der 24-Jährige hält die „Wölfe“ mit seinen Paraden im Spiel, hat so großen Anteil daran, dass der Auto-Klub im Abstiegskampf einen Punkt gegen die Borussia holt.

Der Aufreger des Spiels

Der ereignet sich zwölf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit. Schiedsrichter Dingert unterbricht die Partie, weil ein schweres Unwetter über die Wolfsburger Arena hinwegzieht. Hagel, Gewitter, strömender Regen führen zu einer rund 30-minütigen Spielunterbrechung.

Chronik des Spiels

Die Gäste vom Niederrhein starten selbstbewusst in die Partie, erspielen sich gleich mehrere Chancen. Wie nach wenigen Minuten bei Stindls Schuss, den Wolfsburgs Schlussmann Casteels noch mit den Fingerspitzen um den Pfosten lenkt. Weiter Gladbach: Wolfsburg Guilavogui leistet sich im eigenen Strafraum einen Blackout, spielt Hofmann den Ball in den Fuß, doch der schießt den Ball an den Pfosten, Nachschuss Stindl – und Guilavogui verhindert nun mit tollem Einsatz den Rückstand. Nächster Anlauf der Fohlen: Nach einer Ecke erreicht der Ball Kramer, der flankt auf Vestergaard – und dessen Kopfball fliegt zur Fohlen-Führung ins Tor. 1:0.

Nach der Pause bleibt Gladbach zunächst am Drücker. Schuss Christensen, starke Parade Casteels. Nächste Aktion: Traoré flankt auf auf Hahn, der zieht ab, erneut hält Casteels. Gladbachs unzureichende Chancenverwertung wird bestraft: Hereingabe Wolfsburg, Aussetzer Elvedi, Gomez ist völlig frei, Christensen guckt zu, Schuss, Tor, 1:1. Wolfsburg, bis zu diesem Augenblick nahezu chancenlos, ist zurück. Borussia hingegen wirkt geschockt, taumelt, der Spielfluss ist futsch. Dann setzt plötzlich ein Unwetter ein, aus Sicherheitsgründen wird das Spiel unterbrochen. Die Pause hilft den Borussen, nach Wiederanpfiff sind sie am Drücker. Aber: Stindl und Dahoud können die Chancen nicht nutzen. In der Nachspielzeit muss Gladbach dann zittern, als Vestergaard und dann Sommer in letzter Sekunde bei einem Konter das Gegentor verhindern.