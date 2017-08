Yann Sommer: Wird bei der Augsburger Führung wie seine Vorderleute kalt erwischt, der Schuss von Finnbogason rutscht unter seinen Oberkörper hindurch. Verhindert im Anschluss mit mehreren starken Paraden, dass Borussia in der zweiten Halbzeit ein Debakel erlebt. Note: 2-

Nico Elvedi: Im Derby gegen Köln noch gefeierter Held, in Augsburg einer der schwächeren Borussen. Hat defensiv immer wieder Probleme, nach vorne kommt wenig vom Schweizer Nationalspieler. Note: 4

Matthias Ginter: Wirkt auch mehrfach nicht sicher, bringt in der zweiten Halbzeit keine Ruhe und Sicherheit in den Defensiv-Verbund, steht zu weit weg beim 2:2-Ausgleich von Torschütze Cordova. Note: 4-

Jannik Vestergaard: Ein insgesamt schwacher Auftritt des Dänen, Stellungsspiel stimmt nicht, schwächen im Zweikampf, hat Glück, dass Handspiel nicht mit Strafstoß geahndet wird, sieht zuvor schon bei der Augsburger Führung nicht gut aus. Note: 5

Oscar Wendt: Erzielt per Kopfball die zwischenzeitliche Führung der Fohlen – die beste Szene des Linksverteidigers. Auch für ihn gilt: gerade in der Defensivarbeit ist er noch weit von gehobenem Liga-Niveau entfernt. Symbolisch dafür sein Zweikampf-Verhalten unmittelbar vor dem 2:2-Ausgleich. Er lässt Heller unbedrängt flanken, geht nicht energisch dazwischen, so dass Cordova die gute Hereingabe zum 2:2 vollenden kann. Note: 4

Christoph Kramer: Auch der Mittelfeld-Star hat mit großen Formschwankungen innerhalb der Partie zu tun, kann nach dem frühen Rückstand mit einigen Balleroberungen glänzen, trägt seinen Teil zur Fohlen-Führung bei, taucht dann im zweiten Durchgang jedoch auch mehrfach ab, muss allerdings auch einiges einstecken. Note: 4

Denis Zakaria: Legt eine gute erste Halbzeit hin, sein erster Bundesliga-Treffer ist eine Augenweide, holt sich aber auch ungeschickt die gelbe Karte ab, kann im zweiten Durchgang an seinen guten Start in die Partie nicht anknüpfen. Note 3+

Ab 63. Spielminute Laszlo Benes: Ballverluste, kaum gefährliche Pässe, ein Schuss weit über das Tor. Note: 4-

Patrick Herrmann: Darf in seinem 200. Bundesliga-Spiel für Borussia von Beginn an ran, seinen Schuss kann Hitz nur abklatschen, so dass Wendt per Kopf zur Fohlen-Führung abstaubt, kann offensiv allerdings nur selten Akzente setzen. Note: 4+