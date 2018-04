Gelsenkirchen. Borussia Mönchengladbach hat sich am 32. Spieltag vom FC Schalke 04 mit 1:1 (1:1) getrennt und dabei eine rund 80-minütige Überzahl (Rote Karte Bentaleb nach Tätlichkeit) in der ausverkauften Arena nicht zu einem Auswärtstriumph nutzen können. Raffael hatte die Gäste vom Niederrhein zunächst in Führung gebracht, ehe Caligiuri per Handelfmeter Sekunden vor dem Pausenpfiff ausgleichen konnte. In einer hochemotionalen und intensiven Partie ließen beide Mannschaften Chancen zum Sieg ungenutzt, Schalke überzeugte vor allem durch leidenschaftliche Moral, Borussia bot von der Anlage her den kompletteren Fußball.

Der Moment des Spiels: Aus Gladbacher Sicht ist das sicherlich der Augenblick gewesen, als die Fohlen sehenswert den Führungstreffer herausspielen konnten. Der starke Zakaria hat nur wenige Sekunden nach einer Balleroberung die Übersicht, einen scharfen Pass in die Tiefe auf Hazard zu spielen, der Belgier enteilt auf dem Flügel seinem Gegenspieler, zieht dann dynamisch in die Mitte, um im richtigen Augenblick die Kugel auf Stindl zu spielen, der legt freistehend noch einmal ab auf Raffael – und der Brasilianer vollendet zum 1:0.

Das Unglück des Spiels: Schalkes Tilo Kehrer hartes Einsteigen bei einer Rettungstat gegen Lars Stindl hat für den Gladbacher Angreifer böse Konsequenzen. Stindl erleidet eine schwere Bänder- und Kapselverletzung im linken Sprunggelenk, dazu einen Riss des Syndesmosebandes. Nationalspieler Stindl muss operiert werden, die Saison ist für ihn vorzeitig beendet, es droht eine mehrmonatige Verletzungspause. Zudem ist auch Stindls Traum von einer Teilnahme an der Fußballweltmeisterschaft diesen Sommer in Russland beendet.

Die Aufreger des Spiels: Davon gab es einige. So in der Szene, als Schalkes Bentaleb und Fohlen-Kapitän Stindl aneinandergeraten. Bentaleb foult Stindl, im Anschluss gibt es eine Schubserei, Bentaleb schlägt Stindl (der recht theatralisch fällt) kurz mit der Hand auf den Kopf, was Schiedsrichter Harm Osmers zunächst nicht als Tätlichkeit wertet. Dann greift der Video-Assistent ein – und Osmers revidiert seine Meinung, zückt die rote Karte für Bentaleb.

Kurz vor der Pause dann zieht Schalkes Konoplyanka von der Strafraumgrenze einfach mal ab, der Ball saust aus kürzester Distanz gegen den Arm von Borussias Christoph Kramer. Der Unparteiische lässt weiterspielen, bekommt dann allerdings einen Hinweis vom Videoassistenten und schaut sich die Szene noch einmal auf dem Monitor an. Osmers erkennt nun doch ein strafbares Handspiel und entscheidet auf Strafstoß, den Caligiuri zum Ausgleich versenkt. Kramer: „Den muss man nicht pfeifen, man kann es aber. Ich hatte keine Chance, den Arm wegzuziehen, ich bin aus kürzester Distanz angeschossen worden.“