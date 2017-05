Mönchengladbach. Borussia Mönchengladbach hat den 17 Jahre alten Franzosen Mickaël Cuisance verpflichtet. Der Mittelfeldspieler von AS Nancy-Lorraine unterschrieb einen ab Sommer gültigen Vertrag bis 2022, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit.

«Mickaël Cuisance ist ein großes Talent, das im zentralen Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Wir haben ihn schon lange beobachtet», sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl. Cuisance spielte bei Nancy in der U19 und durchlief seit der U16 sämtliche Jugend-Nationalmannschaften Frankreichs. In Gladbach soll er mit den Profis trainieren und an den Kader herangeführt werden, um «den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen», sagte Eberl.

Borussia hat Mickaël Cuisance von @asnlofficiel verpflichtet. Der 17-jährige Mittelfeldspieler unterschrieb einen Vertrag bis 2022. pic.twitter.com/Vjdp4pqCSu — Borussia (@borussia) 9. Mai 2017

Laut "France Football" zahlt Gladbach für das Talent eine Ablöse in Höhe von 270 000 Euro. red/dpa