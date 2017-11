Meist gelesen in M'Gladbach

Mit dieser Mannschaft geht Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach in die neue Saison - klicken Sie sich durch das Team. mehr

Anzeige

Die meisten Eigentore, die wenigsten Zuschauer, eine Startelf nur aus Ausländern – wer in der Geschichte der Bundesliga stöbert, findet viele interessante Rekorde . Hier können Sie ihr Wissen rund um die Bundesliga testen. mehr

Fotogalerie

Borussia kurios: 16 Bilder, die jeder Fan gesehen haben sollte

Ein zärtlicher Kuss von Berti Vogts und Jupp Heynckes, ein todtrauriger Allan Simonsen beim Brettspiel, der junge Günther Netzer kaffkaesk inszeniert in seinem kargen Wohnzimmer - in den Bildarchiven schlummert so manches Schätzchen. Wir haben 16 Bilder herausgesucht von denen wir denken: Die muss jeder Fan gesehen haben. mehr